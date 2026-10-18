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Sport

Obhajoba se nekoná. Siniaková s Hunterovou prohrály finále ve Wu-chanu

ČTK
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Tenistka Kateřina Siniaková s Australankou Storm Hunterovou titul ve čtyřhře na turnaji Wu-chanu neobhájily. Ve finále s kanadsko-brazilskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová odvrátily tři mečboly, ale nakonec prohrály 5:7 a 4:6.

U.S. Open
Katřina SiniakováFoto: REUTERS – ROBERT DEUTSCH
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Světová deblová jednička Siniaková s Hunterovou v první sadě prohrávaly 1:4, ale čtyřmi gamy za sebou skóre otočily.

Za stavu 5:4 však Australanka přišla o podání a obrat předvedly i Dabrowská se Stefaniovou. Úvodní set pak ukončily při servisu Siniakové.

Ve druhé sadě jako první za stavu 3:4 neudržela podání Siniaková. Česko-australský pár pak ještě duel zdramatizoval snížením na 4:5, ale nepomohly mu ani tři odvrácené mečboly a loňský úspěch ve Wu-chanu nezopakoval.

Třicetiletá Siniaková tak nevyužila šanci získat jubilejní čtyřicátý deblový titul na okruhu WTA v kariéře. Letos vybojovala sedm triumfů včetně grandslamových trofejí z Roland Garros a US Open.

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Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):

Čtyřhra - finále: Dabrowská, Stefaniová (1-Kan./Braz.) - Siniaková, Hunterová (3-ČR/Austr.) 7:5, 6:4.

Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport

WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.

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