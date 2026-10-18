Obhajoba se nekoná. Siniaková s Hunterovou prohrály finále ve Wu-chanu

Tenistka Kateřina Siniaková s Australankou Storm Hunterovou titul ve čtyřhře na turnaji Wu-chanu neobhájily. Ve finále s kanadsko-brazilskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová odvrátily tři mečboly, ale nakonec prohrály 5:7 a 4:6.
Světová deblová jednička Siniaková s Hunterovou v první sadě prohrávaly 1:4, ale čtyřmi gamy za sebou skóre otočily.
Za stavu 5:4 však Australanka přišla o podání a obrat předvedly i Dabrowská se Stefaniovou. Úvodní set pak ukončily při servisu Siniakové.
Ve druhé sadě jako první za stavu 3:4 neudržela podání Siniaková. Česko-australský pár pak ještě duel zdramatizoval snížením na 4:5, ale nepomohly mu ani tři odvrácené mečboly a loňský úspěch ve Wu-chanu nezopakoval.
Třicetiletá Siniaková tak nevyužila šanci získat jubilejní čtyřicátý deblový titul na okruhu WTA v kariéře. Letos vybojovala sedm triumfů včetně grandslamových trofejí z Roland Garros a US Open.
Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):
Čtyřhra - finále: Dabrowská, Stefaniová (1-Kan./Braz.) - Siniaková, Hunterová (3-ČR/Austr.) 7:5, 6:4.
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