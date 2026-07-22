Obhájkyně titulu Bouzková je v Praze ve čtvrtfinále

Obhájkyně titulu Marie Bouzková na tenisovém turnaji na pražské Štvanici porazila 7:5 a 6:4 Američanku Carol Leeovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm může narazit na Terezu Valentovou.
Turnajová jednička Bouzková v prvním setu se soupeřkou z druhé stovky žebříčku prohrávala 3:5, ale pak čtyřmi body za sebou skóre otočila. Ve druhé sadě 21. tenistka světa jako první ztratila podání, ale hned srovnala a v koncovce rozhodla brejkem na 6:4.
"Nebylo to ani tak trápení jako spíš o tom, najít správný rytmus a balanc. Dobře útočit a potom být zase občas solidní. Cítila jsem, že toho (soupeřka) hodně vrátila. Občas jsem tlačila moc, občas zase málo, takže to bylo o tom, najít ten správný přístup k utkání. Jsem ráda, že mi to vyšlo hlavně v koncovkách a že jsem se tam našla," řekla novinářům Bouzková.
Ve čtvrtfinále Bouzková, která v úterý oslavila 28. narozeniny, může nastoupit proti krajance Valentové. Pátá nasazená hráčka dnes ve druhém kole nastoupí proti Maye Jointové z Austrálie.
O čtvrtfinále bude dnes ještě usilovat Dominika Šalková, která nastoupí proti Océane Dodinové z Francie.
Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Bouzková (1-ČR) - Leeová (USA) 7:5, 6:4.
Čtyřhra - 1. kolo: Čchan Chao-čching, Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.) - Žoldáková, Krejčová (ČR) 3:6, 6:3, 10:7.
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