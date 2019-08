Obhájce Djokovič porazil na US Open Kudlu, rameno skoro necítil

před 30 minutami

Novak Djokovič ve 3. kole US Open 2019. | Foto: Reuters

Obhájce titulu na tenisovém US Open Srb Novak Djokovič postoupil do osmifinále. První hráč světového žebříčku tentokrát nepotřeboval ošetřit levé rameno a Američana Denise Kudlu porazil 6:3, 6:4 a 6:2.

Djokovič si ve druhém kole několikrát nechal zavolat na kurt fyzioterapeuta, aby mu ulevil od bolesti v rameni. Měl problém při podání a bekhendu, ale proti Kudlovi už hrál bez omezení. "Skoro bez bolesti, to je velký posun," řekl po zápase.

Šestnáctinásobný grandslamový šampion Djokovič vyhrál 81 procent míčů po prvním podání a odvrátil všech sedm brejkbolů. Kudla sice sprintoval po kurtu a občas Djokoviče překvapil tím, co vrátil, ale favorit měl zápas pod kontrolou. "Nevím, jak bude tělo reagovat, ale jsem rád, že jsem dokončil další zápas," řekl Djokovič.

Možná větší problém než s Kudlou měl Djokovič při rozehrávce s jedním z fanoušků. Podle videa na sociálních sítích najednou přerušil servis a s někým mluvil u plotu. Když odcházel dál trénovat, křikl: "Věř mi, najdu si tě!"

V zápase ho incident neovlivnil a v osmifinále ve Flushing Meadows je podvanácté. Připsal si dvaasedmdesátou výhru v New Yorku a předčil Američana Peta Samprase. Další může přidat proti Stanu Wawrinkovi. Nad Švýcarem sice vede 19:5, ale poslední zápas s ním prohrál, a to právě na US Open ve finále v roce 2016.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Kudla (USA) 6:3, 6:4, 6:2, Medveděv (5-Rus.) - F. López (Šp.) 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, Köpfer (Něm.) - Basilašvili (17-Gruz.) 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1, Wawrinka (23-Švýc.) - Lorenzi (It.) 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4), Dimitrov (Bulh.) - Majchrzak (Pol.) 7:5, 7:6 (10:8), 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Svitolinová (5-Ukr.) - Jastremská (32-Ukr.) 6:2, 6:0, Keysová (10-USA) - Keninová (20-USA) 6:3, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Muchová, Teichmannová (ČR/Švýc.) - Voráčová, Listerová (ČR/Švéd.) 6:1, 7:6 (7:4).

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Peschkeová, Koolhof (8-ČR/Niz.) - McHaleová, R. Harrison (USA) 6:4, 3:6, 13:11.