Soud rozhodne na konci března o tom, zda je Žondra vinný, ten zpochybňuje důkazy

Ve středu pokračoval soud s Radimem Žondrou, který je obviněný z napadení tenistky Petry Kvitové v prosinci 2016. Českou jedničku tehdy pachatel napadl v jejím bytě nožem, pořezal ji na ruce a odnesl si 10 000 korun. Soudkyně by měla rozhodnout v líčení na konci března.

Ve středu soud předvolal dva svědky a provedl listinné důkazy týkající se především policejní rekognice. Kvitová Žondru poznala na fotografii i jej vybrala mezi figuranty. Policii uvedla, že si pamatuje jeho oči a že si je jistá, že jej poznala.

Obviněný Radim Žondra zpochybnil rekognici jako důkaz. Uvedl také, že na fotografii měl díky opálení výrazně tmavší pleť než v době, kdy došlo k napadení.

Soud bude pokračovat 26. března. Mělo by dojít k výslechu dalších svědků, Žondra by měl na vlastní přání podstoupit test na detektoru lži a obhajoba si vyžádala i rekonstrukci útoku.

Na začátku středečního líčení obhajoba vznesla námitku na podjatost senátu. Podle obhájkyně soud v úterý nerozhodl veřejně o tom, jak bude Kvitová vypovídat. Senát následně rozhodl, že z řízení vyloučený není. Obhajoba proti tomu podá stížnost, kterou bude řešit olomoucký vrchní soud.

Žondrova obhájkyně Lucie Janovská Nejedlá soud na úvod středeční části hlavního líčení požádala, zda by mohl přehrát začátek úterního hlavního líčení. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská to odmítla s odůvodněním, že pro to není žádný důvod. Podle obhájkyně ale soud měl v úterý veřejně rozhodnout, jak bude Kvitová vypovídat. Tenistka kvůli prožitému traumatu už dříve požádala, aby byla vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného, soud jí to umožnil.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka vypovídala v oddělené místnosti, zvuk byl do místnosti přenášen prostřednictvím reproduktorů. Podle obhájkyně tím, že soud o tomto nerozhodl veřejně, zkrátil obžalovanému procesní práva. Obhájkyně proto podala námitku nezákonnosti provedeného důkazu, následně i námitku podjatosti soudu. Senát rozhodl, že podjatý není, obhajoba proti tomu podá stížnost. Bude ji řešit Vrchní soud v Olomouci.