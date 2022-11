"O tomhle klukovi brzy uslyšíte." Menšík dvěma tituly vzbudil rozruch mezi dospělými

Tuhle sezonu si bude pamatovat dlouho. Sedmnáctiletý český tenisový talent Jakub Menšík začal rok ve finále juniorky Australian Open a končí ho jako žebříčkově druhý nejlepší hráč do 18 let na okruhu. Pomohly mu k tomu hlavně dva vyhrané turnaje ITF v posledních týdnech.

Dva menší turnaje z kategorie ITF M25 a M15, deset výher v řadě a výrazný posun do první pětistovky žebříčku. A to všechno v pouhých sedmnácti letech. Menšík se po lednovém finále juniorky Australian open a semifinále na pražském challengeru opět ukázal světu.

V řeckém Heraklionu a následně v egyptském Šarm aš-Šajchu prosvištěl pavoukem, porazil mnohem starší a zkušenější hráče a v dospělém žebříčku se díky tomu posune o více než sto míst v rankingu.

"Moc se o něm nemluví, ale brzy o něm bude pořádně slyšet. V sedmnácti letech z něj roste nový Berdych," napsal o víkendu na Twitter argentinský tenisový reportér Ariel Fernández.

Roztoucí formy prostějovského tenisty si všiml i oficiální web ITF, který mladíka vyzpovídal do pravidelné rubriky "Getting to know", aby fanoušci poznali další vycházející hvězdu.

"První tenisovou lekci jsem dostal v pěti letech u nás před domem, mým vzorem byl vždycky Novak Djokovič," představuje se Menšík.

Po první sezoně mezi dospěláky je na žebříčku ATP druhý nejvýše postavený hráč do 18 let na okruhu. Lepší je jen Číňan Šang Ťün-čcheng, který oslaví plnoletost za dva měsíce a je ve druhé stovce žebříčku.

O talentu českého klučiny už se přesvědčil i sám Djokovič, který si s ním po letošním Australian Open střihl trénink.

"Mým krédem v tenise je ´Hlava, srdce, nohy´. Chci se teď na kurtu i mimo něj rozvíjet, jak jen to jde," vysvětluje Menšík mimo jiné i to, proč si dál prodlužuje sezonu 2022.