O finále Davis Cupu budou na Slovensku hrát Veselý i Rosol

V nominaci na utkání tenisového Davisova poháru na Slovensku je pětice Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva a Jonáš Forejtek.

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila bude v kvalifikaci usilovat o postup na finálový turnaj v Madridu. Na antuce v bratislavském Národním tenisovém centru se bude hrát 6. a 7. března.

"Myslím, že jsme v nejsilnějším možném složení. Slováci mají zkušený tým, ale nejsou to hráči první padesátky. Bude to velice vyrovnané utkání, ale jedeme na Slovensko vyhrát," vyhlásil kapitán Navrátil v nahrávce pro média.

Slováci zveřejní nominaci v úterý. Kapitán Dominik Hrbatý může do týmu zařadit Andreje Martina (95. ve dvouhře na ATP), Norberta Gombose (103.), Jozefa Kovalíka (120.), Martina Kližana (158.) či deblovou sedmičku Filipa Poláška.

Se Slováky se čeští tenisté v Davisově poháru dosud nestřetli. "Bude to první federální derby, takže nějaké emoce tam budou, ale určitě fair play," očekává Navrátil. Ve Fed Cupu Češky všechny čtyři vzájemné duely se Slovenkami vyhrály.

Před letošním Australian Open si Veselý a Rosol vyměnili na sociálních sítích názory na reprezentaci. Jejich spor rovnal i šéf svazu Ivo Kaderka.

"Sociální sítě nečtu," řekl Navrátil, ale o roztržce věděl. "Určitě to nebylo příjemné, ale myslím, že je to minulost. Lukáš řekl, že reprezentovat chce, takže věřím, že to bude v pořádku. Hrajeme za Českou republiku, všechno musí stranou a musíme udělat všechno, abychom v utkání na Slovensku byli úspěšní," řekl Navrátil.

Veselý začátkem února vyhrál turnaj v Puné a získal svůj druhý titul na okruhu ATP ve dvouhře. "Věřím, že bude psychicky dobře naladěný," doufá Navrátil, který je zároveň trenérem současné české jedničky a 71. hráče světa.

Rosol (169.) hrál loni v únoru prohranou kvalifikaci v Ostravě s Nizozemskem a na podzim při baráži v Bosně a Hercegovině chyběl. "Pár turnajů mu teď nevyšlo, ale je to náš nejzkušenější daviscupový hráč a doufám, že to prodá," řekl Navrátil.

Třiadvacetiletý Kolář (222.) byl v nominaci jen jednou, ale v Austrálii v roce 2017 do hry nezasáhl. Premiérově je v týmu o rok mladší Kopřiva (315.). Loňský nejlepší junior světa Forejtek zvládl v Bosně obě dvouhry, tu druhou za nerozhodného stavu 2:2.

Z kvalifikace postoupí na finálový turnaj, který se bude hrát 23. až 29. listopadu, dvanáct družstev. Jistotu mají loňští semifinalisté Španělsko, Kanada, Británie a Rusko a na osmnáct týmů je doplní držitelé divokých karet Francouzi a Srbové.