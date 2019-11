Nový Davis Cup už stihl naštvat Djokoviče i Nadala. Chodí spát ráno, systém není fér

Nový Davis Cup zatím nezáří. Stačily pouhé tři dny, aby tenisová revoluce fotbalisty Gerarda Piquého začala připomínat frašku. Nespokojenost samotných hráčů se stupňuje hned z několika důvodů.

Legendární Davis Cup se poprvé hraje v novém systému, osmnáct reprezentačních týmů bojuje v madridském areálu La Caja Magica o tradiční trofej v průběhu jediného týdne.

A jak se zdá, ostrá kritika, která se na výraznou změnu zavedených pořádků snášela dlouhé měsíce před startem finálového turnaje, v jeho průběhu ani po něm neodezní.

Spíše to vypadá, že se organizátoři nového projektu v čele s investiční skupinou Kosmas, jejímž vlastníkem je právě hvězda Barcelony Piqué, budou muset připravit na další vlnu odporu.

Už během zápasů v základních skupinách se množí negativní ohlasy. Ukázalo se totiž, že je herní systém nedomyšlený.

K tomu, aby se vize o atraktivním a spravedlivém turnaji totálně zbortila, stačila relativní maličkost. Kanaďané, kteří po dvou vítězstvích získali jistotu postupu ze skupinu, vzdali za rozhodnutého stavu závěrečnou čtyřhru proti týmu Spojených států.

Američané ale díky tomu slavili kontumační výhru 6:0, 6:0. Ta je mohla v konečném účtování zvýhodnit oproti ostatním týmům a výrazně jim pomoci k postupu do vyřazovací fáze.

Kromě šesti vítězů základních skupin totiž do čtvrtfinále postupují i dva nejlepší týmy z druhých míst. Američanům to nakonec nepomohlo, což ale nic nezměnilo na vzrůstající nevoli.

Proti se okamžitě postavily dvě z největších hvězd, které dokázal Piqué do nového Davis Cupu zlanařit.

"Upřímně řečeno, něco takového by nemělo být vůbec povoleno," prohlásil Novak Djokovič. "V žádném případě to není fér a narušuje to regulérnost celé soutěže," dodal Srb.

Brit Andy Murray souhlasil a pustil se do samotných Kanaďanů. "Jejich krok se dotkne všech týmů, navíc mají dva dny volna. Nerozumím tomu," uvedla někdejší světová jednička.

Kanadští tenisté, za něž všechny dosavadní zápasy odehráli Vasek Pospisil a Denis Shapovalov, ale jen využili možnosti, kterou jim turnajová pravidla nezakazují.

Další kontroverzní situace pak nastala ještě jednou. Totéž provedli Australané, debla proti Belgii vzdali po prvním gemu.

Naplno se tak projevila nedomyšlenost celého projektu chystaného dlouhé roky.

A pachuť v ústech mají i ostatní. Dokonce i muž, na kterého Piqué v propagaci Davis Cupu velmi spoléhá. Jeho krajan a domácí superstar Rafael Nadal vyjádřil nespokojenost s tím, že zápasy končívají v nočních hodinách, přestože program každý den startuje už v 11 dopoledne.

"Znamená to velký problém pro nás hráče. Ale samozřejmě i pro fanoušky, kteří přijdou do haly. Vždyť jdou druhý den do práce," prohlásila světová jednička. Boj jeho týmu proti Rusku skončil v noci z úterý na středu až ve dvě hodiny ráno. Rozhodující čtyřhra se začínala hrát v půl jedné.

"Pokud skončíte takhle pozdě, musíte ze sebe dostat adrenalin, regenerovat, jít na tiskovou konferenci a pak se přemístit na hotel. Je nemožné jít spát dříve než ve čtyři ráno. A druhý den odpoledne hrajete zase," kroutil hlavou Nadal.

Australský kapitán Lleyton Hewitt, dlouhodobý odpůrce nového formátu, souhlasil. "Rozhodí vám to spánek i stravování. Je to další problém, se kterým se musíme tenhle týden popasovat," podotkl.

V noci ze středy na čtvrtek se program natáhl ještě mnohem víc. Napínavý duel mezi USA a Itálií skončil po čtvrté hodině ranní. "Samozřejmě, že jsem unavený," odsekl Fabio Fognini.

Šlo o rekord. Později v historii skončilo jediné utkání, v roce 2008 na Australian Open završili Hewitt a Baghdatis vzájemnou bitvu ve 4:34.

Systém tak jako tak klade obrovské nároky na pozornost sportovců i fanoušků. Odehrát dvě dvouhry a následnou čtyřhru zabere několik hodin. V případě duelu mezi Velkou Británii a Nizozemskem jich bylo dokonce devět.

Skupina Kosmas přislíbila Davis Cupu finanční injekci ve výši tří miliard dolarů během 25 let. Odměny hráčů ve finálovém turnaji činí 20 milionů dolarů.

Ani velké peníze ale, zdá se, nemohou utišit stále hlasitější kritiku.