Nový bůh tenisu je z Řecka. Tsitsipas se mlátil do hlavy, aby vystřelil rovnou mezi superhvězdy

Úžasných sedm dní před svými dvacátými narozeninami si bude Stefanos Tsitsipas navždy pamatovat. A zapomenout by na ně neměla ani celá sportovní planeta.

Praha/Toronto - Možná, že ke každému slavnému sportovci náleží jakási za vlasy přitažená zkazka, tradující se historka o zrození hvězdy. Malému Stefanosovi bylo devět let, když ho v noci probudilo snad něco nadpřirozeného, jakési volání osudu, chcete-li.

Okamžitě se zvedl a spěchal do ložnice rodičů. Když se rozespalé oči jeho otce otevřely, chlapec se do nich dlouze zadíval a dospěle prohlásil: "Tati, musím ti něco říct. Chci se stát tenistou. Mám rád soutěžení a mám rád výzvy."

Taková je tedy pohádka o Tsitsipasovi. O dekádu později je z tenisty s vizáží surfaře prvotřídní světová senzace.

Mladík z Atén má vše potřebné, aby se mohl stát jednou z nejvýraznějších osobností tenisu 20. let 21. století. Momentálně to vypadá, že by právě on mohl na piedestalu nahradit Rogera Federera, Rafaela Nadala či Novaka Djokoviče.

O talentu, který dostal do vínku, nebylo nikdy nejmenších pochyb. Tsitsipas je koneckonců bývalým králem juniorského žebříčku. Stát se hvězdou mezi dospělými je ale extrémně obtížná disciplína, která semlela a uvrhla v zapomnění nejednoho sebejistého a neobyčejným talentem oplývajícího teenagera.

Vyžaduje něco navíc, jakési těžko pojmenovatelné fluidum. Tsitsipas nyní definitivně dokázal, že ho má. Stejně jako obětavost, zodpovědnost, pracovitost.

Za několik posledních dní se zrodila superhvězda. Stalo se tak na americké půdě. Nejprve Washington. Svět obletělo video, na kterém se mladý Řek po nepovedeném gemu v semifinálovém utkání proti Alexanderu Zverevovi zuřivě a surově mlátí rukou do hlavy.

Tsitsipasův výlev ve Washingtonu:

Pro někoho nezdravý úlet, pro jiné známka cílevědomosti a nejvyšších ambicí: tenhle kluk si nic neodpustí. Tsitsipas bizarním sebemrskačstvím paradoxně ukázal výjimečnost.

Hned po nechtěném zviditelnění přišel v následujícím týdnu čistě pozitivní průlom v Torontu. Jako by se Tsitsipas v posledních měsících lepšil před očima, bleskově se učil z chyb a rychle se vyvíjel směrem ke kýžené dokonalosti.

Když v říjnu loňského roku poprvé pronikl do elitní stovky světového žebříčku, napsal jeho tenisový guru a kouč Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou na sociální sítě: "Jako poloviční řek jsem nesmírně šťastný, že je má nadace Cham´Seed a Mouratoglou Tennis Academy součástí následujícího: Stefanos Tsitsipas je historicky prvním řeckým hráčem v top 100. Fantastický úspěch a první milník na dlouhé cestě, která teprve začíná."

Měl pravdu. To byl teprve začátek. Možná ani sám Mouratoglou nicméně nevěřil, jak rychlý spád kariéra nadějného Řeka nabere. Neuběhl ani celý rok a Tsitsipas je prvním tenistou řeckých dějin, který dosáhl výsadního postavení v elitní patnáctce žebříčku ATP.

Na včera ukončeném Rogers Cupu Tsitsipas vstoupil do historie, když se stal nejmladším hráčem, jenž dokázal na jednom turnaji vyřadit čtyři tenisty z aktuální Top 10. Schytali to Dominic Thiem, Novak Djokovič, Alexander Zverev a Kevin Anderson.

Finalisté turnajů série Masters 1000 podle národnosti:

Jen světová jednička Rafael Nadal našla v neděli, mimochodem v den Řekových dvacátých narozenin, recept a fenomenální jízdu dlouhovlasého teenagera symbolicky zastavila.

Na jaře dal o sobě Tsitsipas vědět v Barceloně, kde na antuce došel až do finále a prohrál právě s Nadalem. O dalších pár měsíců později na Wimbledonu ukázal svou všestrannost. Zářil i na trávě a urval své premiérové grandslamové osmifinále. A nakonec hard. Není třeba připomínat, co řecký supertalent předvedl v kanadské metropoli.

"Opravdu se tohle děje?" skoro Tsitsipas prosil v Torontu novináře o pověstné štípnutí do tváře. "Jsem z toho trochu zmatený, ale zároveň šťastný. Potvrzuje se totiž, že se sny mohou splnit, když jste oddaný a tvrdě pracujete," blýskl se moudrým bonmotem tehdy ještě náctiletý sportovec.

Jeho sociální sítě jsou plné motivačních sloganů, výrazů zdravého sebevědomí, někdy však jeho způsoby vyjadřování působí trochu neohrabaně. Vzhledem k věku pochopitelné, nicméně všímají si toho i fanoušci, kterých šmahem přibývá.

Třeba tato vtipná reakce je výmluvná:

Tsitsipas se po parádním vystoupení v Torontu okamžitě stal černým koněm blížícího se US Open. Jeho tenis baví i díky efektním skokům pro voleje ve stylu Borise Beckera. Ty neohroženě předvedl nejen na trávě, kde jsou častějším jevem, ale i na betonu.

Odborníci už se nyní předhánějí v odhadech, kam až to může čerstvě dvacetiletý Řek v New Yorku dotáhnout.

"Řekl bych, že má minimálně na čtvrtfinále. Strašně se mi líbí jeho mentalita. Celý rok mě přesvědčuje, že z něj bude opravdu velký hráč a je připravený v New Yorku zazářit," uvedl Steve Flink z webu Tennis.com.

Jeho renomovaný kolega Steve Tignor souhlasil: "Sehrál v poslední době řadu těžkých, velkých zápasů. A od dubna se zlepšuje týden od týdne. Na US Open zažije velký grandslamový průlom."

A sám Tsitsipas? Pochopitelně hýří sebevědomím. "Věřím, že jsem v tuhle chvíli schopný porazit jakéhokoli soupeře," nechal se slyšet po výhře nad Kevinem Andersonem. V duelu proti finalistovi Wimbledonu mimochodem utekl z mečbolu, stejně jako během nakonec vítězného utkání se Zverevem.

"Cítím, že všechny mé údery jsou velké zbraně. A je těžké najít hráče s takovou sebedůvěrou," prohlásil řecký tenista. Sám by byl rád, kdyby v sobě dokázal snoubit přednosti Federera, Djokoviče i Nadala.

"Hodně jsem se od nich naučil. Ale i od hráčů, kteří mají hru postavenou na tvrdém servisu. Snažím se to zkombinovat do jednoho. Myslím, že to funguje dobře," uvedl 193 centimetrů vysoký hráč.

Dokáže nyní Tsitsipas psychicky ustát bleskový skok mezi superhvězdy? Nepřeroste mu rychlý úspěch přes hlavu? Odpovědi přinesou následující týdny a měsíce, sám mladý tenista si ale žádné komplikace při cestě k vrcholu nepřipouští.