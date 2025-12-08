"Novoty zabíjejí individualitu hráčů." Berdych popsal, co nyní nejvíc škodí tenisu

Tomáš Berdych (TB): Těch důvodů bude víc. Sešla se dobrá nová generace šikovných kluků, věkově jsou si blízko a navzájem se táhnou. Tenis je nastavený tak, že pořád někoho doháníte, a když je to daviscupový nebo tréninkový parťák, je motivace překonat toho druhého o to silnější. Sám si na to vzpomínám, jak jsem jako mladík trénoval třeba s Jirkou Novákem nebo s Radkem Štěpánkem a jak mi to strašně pomáhalo.
Myslím, že se od toho pak trochu upustilo a teď se to zase vrací. Ono můžete mít sebelepší trenéry, ale pokud nemáte kvalitní sparing, tak se to nemáte jak naučit. Kluci navíc po juniorech přišli do toho období po covidu, kdy se tu hrála spousta turnajů, uhráli spoustu bodů a společně rostli.
Dušan Lojda (DL): Souhlasím. Zároveň si všímám, že teď mají kluci víc možností, než to bylo za nás. Mladí dostávají víc volných karet na challengery. To dřív v takové míře nebývalo. A hráči jako Petr Brunclík nebo i Max Mrva, kteří určitě také patří mezi ty, kteří by rádi rozšířili řady českých kluků v první stovce, toho můžou využít a posouvají se.