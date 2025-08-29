Nové dno chřadnoucí řecké superstar. Přemožiteli vyhrožoval, důvod byl komický

Letos vyhrál na grandslamech pouhé dva zápasy. V Austrálii a na Wimbledonu vypadl v prvním kole, na Roland Garros a v New Yorku ve druhém.
Stefanos Tsitsipas dál marně bojuje sám se sebou a když mu nový trenér Goran Ivaniševič na začátku léta nastavil zrcadlo, bylo zle.
"Pořád říká, jak chce, ale nic nedělá. Nevidím žádný progres, byl jsem v šoku z toho, v jakém je stavu. I já mám lepší fyzičku než on," prohlásil v nechvalně proslulém rozhovoru.
Krátce poté dostal od Tsitsipase padáka, hvězdné partnerství netrvalo ani dva měsíce. Tenista pak trenérovi vracel úder, v jednom z rozhovorů uvedl: "S diktátorem se nedá pracovat."
Řek se vrátil zpět pod křídla svého otce Apostolose, o kterém o něco dříve prohlásil, že spolupráce s ním už nikdy nebude možná a že ho měl odstavit už dávno.
Nyní na US Open Tsitsipas opět narazil, ve čtvrtečním působivém dramatu prohrál s Němcem Danielem Altmaierem 6:7, 6:1, 6:4, 3:6, 5:7.
"Jeho tenis je k nepoznání, chybí mu nápady a jeho přístup k sobě samému i k soupeřům je stále nepochopitelnější. Po vyřazení v New Yorku ukázal svou nejhorší verzi, co se týče fair play. Našel své nové dno," hodnotil tenisový magazín Punto de Break to, co se přihodilo po pětisetové bitvě.
Šikovný Němec zejména od čtvrtého setu vsadil na neustálé změny rytmu a tím se Řekovi dostal pod kůži.
Mimo jiné do své hry zařadil několik podání spodem, naprosto legitimní způsob, jak vyzrát na oponenta, který na returnu stojí až příliš daleko za základní čárou.
Po jednom z takových ale Tsitsipas vztekle napálil míček směrem na tělo soupeře. Okamžitě se omluvil, celou záležitost však vytáhl znovu po konci zápasu, kdy si u sítě s Altmaierem podával ruku.
"Příště se nediv, proč jsem tě nastřelil, ano? Jenom říkám, že když podáváš spodem…," ospravedlňoval řecký hráč svou nesportovní odvetu.
Altmaier nejdřív nechápal, a když pochopil, raději se dal okamžitě na ústup. Gestem Tsitsipasovi naznačil, že bude lepší, když prostě odejde, protože taková diskuse je až příliš bizarní.
"Vím, že v zápalu boje se řeknou věci, které by se normálně neřekly. A člověk jich pak lituje. Myslím si, že člověk by měl po zápase nejprve trochu vychladnout. Uvidíme, jestli si Tsitsipas svůj názor rozmyslí, nebo si za ním bude stát," byl zvědavý Altmaier.
"Za mě to bylo všechno v pořádku. Vím, že to, co jsem udělal, je součástí hry," vyjádřil se na tiskové konferenci šestadvacetiletý Němec, který poprvé v životě postoupil do třetího kola US Open. Vyzve v něm dalšího, tentokrát mnohem většího favorita: Australana Alexe de Minaura.
