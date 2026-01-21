Nová Ukrajinka rozpoutala bouři. Takhle ostrý k Sabalenkové a Rusům ještě nikdo nebyl

Má za sebou velkou premiéru, jednoznačný vrchol dosavadní kariéry, přesto mnohem víc než výkony na kurtech rezonují její slova. Ukrajinka Oleksandra Olijnyková vyvolala v tenisovém světě bouři, když po porážce v 1. kole Australian Open ve svých rozhovorech nezvykle ostře útočila na ruské a běloruské tenisty. Obvinila je z podpory režimu Vladimira Putina.
Ukrajinské tenistky v drtivé většině nepodávají ruským a běloruským soupeřkám po zápase ruku. Intenzivně se vyjadřují proti ruské invazi do jejich země a snaží se pravidelně upozorňovat na to, co se na Ukrajině děje.
Čas od času některá z nich vyjádří nesouhlas s tím, že tenisové organizace ponechaly ruské a běloruské sportovce ve všech soutěžích, i když bez vlajky a dalších národních symbolů.
Tak konkrétní a sžíravou kritiku, jakou během úterka v Melbourne vyslovila pětadvacetiletá Olijnyková, jejíž otec bojuje na Ukrajině v první linii, však dosud tenisový svět nezaznamenal. Vyřknutá slova jím otřásla.
„Upřímně mám pocit, že tady žiju po boku nebezpečných lidí,“ řekla Ukrajinka.
„Mají nebezpečné názory. A jejich činy jsou nebezpečné. Mluvím třeba o světové jedničce Sabalenkové. Věděli jste, že v roce 2020 podepsala dokument na podporu Lukašenka?“ ptala se Olijnyková po vystoupení v aréně Roda Lavera.
„Během protestů v Bělorusku, kdy byly ulice zalité krví, protože lidé, kteří bránili demokracii a požadovali svobodné volby, byli potlačováni a biti, ona tu petici podepsala a prohlásila, že Lukašenko je její prezident,“ dodala pro australský The Age.
Sabalenková měla skutečně před válkou k běloruskému diktátorovi blízko, v roce 2023 v Paříži během Roland Garros ale prohlásila: „Nepodporuji válku, což znamená, že právě teď nepodporuji Alexandra Lukašenka.“
Nejvěrnější spojenec Putina nicméně Sabalenkovou dodnes zhusta využívá k propagandě, na začátku ledna jí veřejně gratuloval k titulu v Brisbane.
Běloruská tenisová královna nebyla pro Olijnykovou jediným terčem. Opřela se i do Mirry Andrejevové a Diany Šnajderové.
Mladé ruské hvězdy obdržely po zisku stříbrných medailí na olympiádě v Paříži jedno z nejvyšších státních vyznamenání Ruské federace, takzvaný Řád za zásluhy o vlast, a to dokonce 1. třídy.
Obě byly v minulosti obviňovány z toho, že na sociálních sítích „lajkují“ příspěvky velebící ruský režim.
„Diana Šnajderová řekla, že by s potěšením obdržela cenu přímo od svého prezidenta. To jsou její přesná slova z rozhovoru,“ uvedla Olijnyková, hráčka, která v minulém roce po sérii výjimečných výsledků zaznamenala životní vzestup do první stovky světového žebříčku.
Tiskovou konferenci v Melbourne měla, přestože v prvním kole po statečném boji prohrála s obhájkyní titulu Madison Keysovou. Dorazila na ni s výmluvným nápisem na tričku: „Potřebuji vaši pomoc k ochraně ukrajinských dětí a žen, ale tady o tom nemůžu mluvit.“
Zkritizovala rovněž tenisty, kteří se na konci minulé sezony v Petrohradu zúčastnili tradiční exhibice Northern Palmyra Trophies sponzorované plynárenským gigantem Gazprom.
PR turnaje dříve řídila Věra Podguzovová, příbuzná Vladimira Putina a viceprezidentka ruské banky Promsvyazbank, která obsluhuje ruský vojensko-průmyslový komplex a nachází se pod sankcemi západních zemí.
Kontroverzní postavou je také hlavní organizátorka akce Natalia Kamelzonová. Ta během války pořádala moskevský klubový šampionát, kde jeden z týmů hrál v dresech s nápisem "Ruská armáda" a symbolem Z.
„Tenhle turnaj byl, řekněme si to otevřeně, uspořádaný proto, aby plivl do tváře fair play a jednotě. Aby ukázali, že je jim to jedno. Daniil Medveděv se zúčastnil. A mnoho dalších také. Já jsem se mezitím budila hrůzou kvůli výbuchům. Přijde vám to normální? Mně ne,“ vyprávěla Olijnyková.
Kromě Medveděva a Šnajderové se zúčastnili další ruští tenisté Karen Chačanov nebo Veronika Kuděrmetovová, nyní už reprezentantka Rakouska Anastasia Potapovová, její partner Nizozemec Tallon Griekspoor a naturalizovaní Kazachstánci Alexander Bublik a Julia Putincevová.
Podle Olijnykové by měli být všichni Rusové a Bělorusové vyloučeni z tenisových soutěží, tak jak tomu je v jiných sportech.
Její rodina uprchla v roce 2011 z Ukrajiny do Chorvatska, jí bylo 10 let. Do vlasti se ale vrátili a Olijnyková nyní žije a trénuje v Kyjevě. Po světě cestuje sama, v její lóži arény Roda Lavera nikdo nebyl.
"Než jsem odletěla do Melbourne, došlo v Kyjevě k několika masivním útokům. Byla jsem tomu blízko, do domu hned přes ulici narazil dron. I můj byt se kvůli explozi třásl," vyprávěla tenistka známá tím, že v roce 2021 kvůli nedostatku peněz prodala za pět tisíc dolarů doživotní práva na oblast své pravé ruky mezi loktem a ramenem. Kupujícímu tak umožnila vybrat si tetování, které si následně nechá udělat.
„Každý turnaj je důležitý, na každém mám příležitost říct něco o Ukrajině. Protože je to smutné. Válka je dlouhá a lidé už ztrácejí pozornost. Na Ukrajině nemáme elektřinu, teplou vodu ani topení. Tak to je," dodala tenistka, která se nyní vrací domů. Do válečné zóny.
