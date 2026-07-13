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Sport

Nová kariérní maxima. Nosková i Muchová po Wimbledonu vystřelily nahoru

ČTK

České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšily kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá.

Linda Nosková a Karolína Muchová před finále Wimbledonu 2026
Linda Nosková a Karolína Muchová před finále Wimbledonu 2026Foto: REUTERS – Marko Djurica
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Jednadvacetiletá Nosková se po životním triumfu posunula v žebříčku o pět příček.

Jejím dosud nejlepším postavením bylo desáté místo z letošního června.

O osm let starší Muchová byla před Wimbledonem devátá, nejvýše v kariéře dosud vystoupala v září 2023 na osmou pozici.

Žebříčkové maximum z letošního května si vyrovnal nejúspěšnější český muž v letošním ročníku londýnského grandslamu Jiří Lehečka, jenž se po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku.

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V čele ženského žebříčku zůstala navzdory vyřazení ve 4. kole Běloruska Aryna Sabalenková.

Obhajobou titulu potvrdil první místo v pořadí ATP Ital Jannik Sinner, jeho finálový soupeř a Lehečkův přemožitel Alexander Zverev z Německa je nově druhý.

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Tenisové žebříčky WTA k 13. červenci (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 8550, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8143, 3. (4.) Pegulaová 6301, 4. (7.) Gauffová (obě USA) 5649, 5. (5.) M. Andrejevová (Rus.) 5293, 6. (9.) Muchová 5168, 7. (12.) Nosková (obě ČR) 5119, 8. (3.) Šwiateková (Pol.) 4539, 9. (6.) Anisimovová 4353, 10. (8.) Svitolinová (Ukr.) 4351, ...21. (23.) Bouzková 2019, 32. (38.) Krejčíková 1430, 34. (36.) Siniaková 1338, 42. (45.) Bejlek 1217, 43. (48.) Bartůňková 1210, 49. (54.) Valentová 1074, 64. (73.) Plíšková (všechny ČR) 1006.

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Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 10.150, 2. (2.) Townsendová (USA) 9550, 3. (3.) Dabrowská (Kan.) 8805, 4. (7.) Stefaniová (Braz.) 7445, 5. (5.) Kruničová (Srb.) 6950, 6. (6.) Danilinová (Kaz.) 6775, 7. (8.) Čang Šuaj (Čína) 5720, 8. (4.) Mertensová (Belg.) 5438, 9. (22.) Kuo Chan-jü (Čína) 4780, 10. (12.) Erraniová 6425, ...51. (49.) Škoch 1802, 53. (56.) Nosková 1750, 54. (51.) Malečková 1741, 58. (74.) Sisková 1519, 66. (71.) Detiuc 1385, 71. (73.) Bouzková 1260, 74. (66.) Krejčíková (všechny ČR) 1168.

Tenisové žebříčky ATP k 13. červenci (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 13.450, 2. (3.) Zverev (Něm.) 8480, 3. (2.) Alcaraz (Šp.) 9160, 4. (4.) Auger-Aliassime (Kan.) 4740, 5. (6.) De Minaur (Austr.) 4110, 6. (5.) Shelton (USA) 3770, 7. (8.) Djokovič (Srb.) 3760, 8. (9.) Medveděv (Rus.) 3670, 9. (10.) Cobolli (It.) 3460, 10. (7.) Fritz (USA) 3365, ...12. (14.) Lehečka 2510, 19. (18.) Menšík 2205, 53. (49.) Macháč 970, 64. (64.) Kopřiva (všichni ČR) 893.

Čtyřhra: 1. (1.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 9960, 3. (3.) Zeballos (Arg.) 7400, 4. (4.) Granollers (Šp.) 7940, 5. (5.) Skupski (Brit.) 7140, 6. (8.) Vavassori 5550, 7. (9.) Bolelli (oba It.) 5200, 8. (10.) Arévalo (Salv.) 5050, 9. (11.) Pavič (Chorv.) 5050, 10. (12.) Krawietz (Něm.) 4920, ...37. (40.) Nouza 2185, 38. (41.) Rikl 2185, 40. (43.) Pavlásek 2100, 63. (61.) Vocel (všichni ČR) 1441.

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