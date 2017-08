Čtyřhru neumíš, slýchala Šafářová. Teď je jedničkou a ptá se: Může být Česko ještě pyšnější?

před 46 minutami

I když ji mrzí zranění parťačky Bethanie Mattekové-Sandsové, Lucie Šafářová je ráda za pozici deblové světové jedničky. Také vyzdvihuje momentální sílu českého tenisu: "Můžeme být jako Česká republika vůbec ještě pyšnější na to, čeho v tenise dosahujeme? Jednička v deblu a jednička v singlu, to je naprosto úžasné."

Cincinnati - Nastupující světová deblová jednička Lucie Šafářová je vděčná, že má štěstí na spoluhráčky. V mládí čtyřhru kvůli častějším zraněním nehrála, ale nyní se považuje za komplexnější tenistku.

Na první místo pořadí čtyřhry WTA se třicetiletá Šafářová posune především díky výkonům s Bethanií Mattekovou-Sandsovou, kterou v čele vystřídá. Američanka je zraněná a výhru, po které se Šafářová posune na deblový trůn, s ní v pátek na turnaji v Cincinnati vybojovala Barbora Strýcová, s níž před rokem na olympijských hrách v Riu de Janeiro vybojovala bronz.

"Jsem vděčná, že mám štěstí na parťačky," řekla Šafářová v rozhovoru s novináři. "Samozřejmě jsme toho nejvíc dokázaly s Bethanií a jedničku bychom si určitě zasloužily obě, na druhou stranu s Bárou se známe od malička. Je až krásně dojemný, že jsme spolu zažily strašně dojemné momenty. Jsem ráda, že můžu mít kolem sebe holky, se kterými se zasměju, s nimiž mě debl baví," uvedla.

Šafářovou mrzí, že se Matteková-Sandsová ve Wimbledonu zranila a stává se jedničkou na její úkor. "Zasloužily bychom si být jedničkami obě," řekla. S Američankou, která je po operaci, je často v kontaktu. "Voláme si, píšeme si. Jsem domluvená, že po Cincinnati ji pojedu navštívit, ale o tenise se moc nebavíme. Vím, jak moc ji trápí, co se jí stalo," uvedla.

Poté, co měla jistotu, že se stane deblovou jedničkou, Mattekové-Sandsové napsala zprávu: "Sorry parťáku, vzala jsem ti první pozici, ale chybíš mi tu. Zasloužily bychom si ji obě, doufám, že budeš brzy zpátky." Američanka vzápětí odepsala. "Že si jedničku zasloužím, přeje mi ji a je se mnou ráda," prozradila Šafářová.

Čtyřhru neumíš, slýchala

Jako jedna z mála hráček se dostala do špičky ve dvouhře i čtyřhře. V singlu si zahrála finále Roland Garros 2015 a ve stejném roce byla pátá na světě, ve čtyřhře už získala pět grandslamových vavřínů a stane se jedničkou. "Nechci to srovnávat, ale můžu s tím být spokojená," usmála se.

"Být nejlepší na světě v čemkoliv je hodně speciální, obrovský úspěch v kariéře. Pátý místo na světě v singlu je ale taky velké, protože singl se bere prestižněji než debl. I když musím říct, že nevím, proč to takhle je," uvedla tenistka.

Kdysi od táty slýchala, že čtyřhru neumí a nikdy se ji nenaučí. "Jako mladá jsem byla pořád zraněná a čtyřhru vůbec nehrála, protože jsem to zdravotně prostě nevydržela. A táta mi od malička vždycky říkal, že voleje nepotřebuju a na síť nemám vůbec chodit, že to tam neumím," smála se a dodala, že když otci nyní volala, tak od něj slyšela, že je na ni pyšný.

První úspěchy ve čtyřhře měla s Anastasií Pavljučenkovovou. S Ruskou získala titul v roce 2012 a o rok později vyhrály velký turnaj v Madridu. "To byly moje první větší výkony v deblu. A pak přišlo období s Bethanií, kdy se vytvořilo naše partnerství, které bylo od prvního turnaje, kdy jsme hned vyhrály grandslam, to byla úžasná jízda na horské dráze," vzpomínala na výhru na Australian Open 2015.

I ve čtyřhře využívá výhodu levé ruky a postupem času se zlepšila při hře na síti. "To sice nikdy nebyla moje parketa, ale za poslední dva roky s Bethanií jsem se voleje naučila hrát dobře a jsem komplexnější hráčka."

Šafářová se podílí na úspěšné éře českého ženského tenisu. V posledních letech reprezentantky vyhrály pětkrát Fed Cup a Karolína Plíšková je jedničkou ve dvouhře. "Můžeme být jako Česká republika vůbec ještě pyšnější na to, čeho v tenise dosahujeme? Jednička v deblu a jednička v singlu, to je naprosto úžasné. Třeba já jsem na to fakt hrozně pyšná, že jako taková malá země máme takové úspěchy. A jsem strašně šťastná, že jsem součástí toho úspěchu. Doufám, že budoucí generace v tom budou pokračovat. Ale myslím, že to, co se povedlo teď, se bude opravdu těžko překonávat," řekla Šafářová.