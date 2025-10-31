Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Člence pražské Sparty se až do tohoto týdne na podzimních turnajích v Asii nedařilo a končila v kvalifikacích. Před turnajem v Ťiou-ťiang měla šňůru čtyř porážek, nyní však v hlavní soutěži vyřadila tři soupeřky. Už čtvrtfinále pro ni znamenalo nové maximum, dostala se do něj na pátý pokus. Její sobotní soupeřkou v boji o finále bude buď třetí nasazená Američanka Alycia Parksová, nebo Ruska Anna Blinkovová.
Souboj s Paj Čuo-süan zahájila Šalková prohraným servisem, ale brejk jí hned oplatila a v šestém gamu se české tenistce povedl další. Sama už si podání pokaždé udržela a druhou sadu rozhodla dalším brejkem v páté hře.
Ve světovém žebříčku jí nyní patří 151. místo, v pondělí by si měla polepšit minimálně na 133. pozici. Dnes může Šalková ještě vybojovat postup do finále čtyřhry, kterou v Číně absolvuje s ruskou spoluhráčkou Alinou Kornějevovou.
Ve hře o singlový titul zůstala vedle Šalkové také teprve sedmnáctiletá Rakušanka Lilli Taggerová. Při premiéře v hlavní soutěži na okruhu WTA porazila juniorská šampionka letošního Roland Garros 6:3, 6:4 Tamaru Korpatschovou z Německa. O finále si Taggerová zahraje proti Švýcarce Viktoriji Golubicové.
Tenisový turnaj žen v Ťiou-ťiang (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Šalková (ČR) - Paj Čuo-süan (Čína) 6:3, 6:4, Golubicová (2-Švýc.) - Putincevová (5-Kaz.) 7:5, 6:2, Taggerová (Rak.) - Korpatschová (Něm.) 6:3, 6:4.