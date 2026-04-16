Nová česká kapitánka nadchla i v zahraničí. Pála popsal její nejsilnější stránky

Lepší premiéru si nemohla přát. Barbora Strýcová o víkendu absolvovala první zápas v roli kapitánky českého týmu pro Billie Jean King Cup proti Švýcarsku a rovnou z toho byl postup do finále. Její příběh zaujal i oficiální web poháru, jehož zástupci si ji pozvali do podcastu po boku předchozího kapitána českých reprezentantek Petra Pály.
Tohle nebylo jen tak nějaké střídání stráží u národního týmu. Ve švýcarském Bielu se už jen z trenérského boxu díval na zápasy bývalý kapitán, který během necelých osmnácti let dotáhl českou vlaječku k šesti titulům ve Fed Cupu.
A před ním už seděla na lavičce s hráčkami jeho nástupkyně, která mu všechny ty předchozí trofeje pomáhala vyhrát přímo na kurtu.
Není divu, že když uznávaná tenisová novinářka a spisovatelka Molly McElweeová vybírala hosty pro další díl podcastu „On her shoulders“, tedy volně přeloženo „Na jejích bedrech“, ukázala právě na Pálu se Strýcovou.
Plzeňská rodačka vždy platila za emotivní a hodně temperamentní hráčku. V nové roli teď zažívá úplně jiné situace a musí se krotit.
„Petr mě to všechno musí naučit, myslím, že to ale přijde zkušenostmi. Je něco úplně jiného tam sedět. Chcete holkám pomoct, ale nemůžete. Jediné, co pro ně můžete udělat, je, že tam pro ně jste a snažíte se je povzbudit a motivovat,“ uvedla Strýcová.
Pála tuší, s čím vším se během prvního reprezentačního týdne dvojnásobná deblová vítězka Wimbledonu musela vyrovnávat.
„Každá hráčka je jiná, každá vyžaduje jiný přístup. To navnímáte během týdne během tréninků, protože s nimi hodně mluvíte. Ale jiné je to s hráčkou první desítky, jiné s tenistkou konce první stovky,“ líčil Pála.
Pála přitom Strýcovou ne vždy potěšil, protože někdy dal na reprezentačním srazu přednost jiným.
„Jenže ona byla týmová hráčka. Když jsem se jí zeptal příště, nebyla uražená, vždycky hned kývla, chtěla hrát. To bylo u ní vždycky skvělé znamení a vyplatilo se, protože odehrála velké zápasy,“ popsal hlavní přednosti Strýcové Pála.
Právě to teď česká kapitánka vidí například u Lindy Noskové, která se stává lídrem nové generace hráček a nikdy neodmítne možnost pomoct týmu, ať jde o udržení elitní skupiny, nebo jako nyní o postup do finále.
„Já věřím, že tohle se člověku jednou vrátí. Protože přijde utkání, kdy to bude 2:2 na zápasy, půjde o všechno, vy tou bojovností strhnete i ostatní a skončí to trofejí v rukou,“ dodala Strýcová.
