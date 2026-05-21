Noskovou čeká nebezpečná Sakkariová, Muchová začne proti Zacharovové

Tenistka Karolína Muchová vstoupí do Roland Garros proti Rusce Anastasiji Zacharovové. Linda Nosková se utká s Mariou Sakkariovou z Řecka. Jiří Lehečka narazí v 1. kole na Pabla Carreňa. Jakub Menšík se utká s Titouanem Droguetem a Tomáše Macháče čeká Zizou Bergs.
Los 1. kola Roland Garros - ženy: Bartůňková - Mboková, Siniaková - Waltertová, Krejčíková - Baptisteová, Valentová - Linetteová, Bouzková - kvalifikantka.
Bulovka má další kapacity pro pacienty s ebolou, drží je pro české občany
Fakultní nemocnice Bulovka má další volné kapacity pro izolaci osob s podezřením na ebolu a další nebezpečné nákazy, drží je pro české občany. ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Superpočítač zajímavě natipoval šance Česka. Stroje se občas sakra seknou, varuje Koubek
Trenér Miroslav Koubek by na nadcházejícím mistrovství světa v Americe považoval za úspěch, pokud by čeští fotbalisté postoupili ze skupiny do vyřazovací fáze. Do začátku turnaje chce mužstvo oproti úspěšnému březnovému play off herně posunout, kombinační styl tiki-taka s ním ale rozhodně předvádět nebude.
Nafta v Česku za uplynulý týden opět zlevnila, benzin naopak zdražil
Nafta v Česku za uplynulý týden opět zlevnila, kdežto benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla v průměru o 31 haléřů na 42,84 koruny za litr, cena nafty klesla o 40 haléřů na 40,96 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Soud poslal muže, který věznil ženu na Lounsku, na 15 let do vězení
Ústecký krajský soud dnes poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku, na 15 let do vězení. Tento celkový trest je i za předchozí znásilnění jiných žen. Rozsudek zatím není pravomocný.
Europol zveřejnil nejhledanější zločince. Jsou mezi nimi i Češi
Evropský policejní úřad Europol ve čtvrtek spustil novou kampaň, jejímž cílem je najít nejhledanější evropské zločince, kteří nadále unikají spravedlnosti. Na kampani se podílejí úřady 11 zemí včetně Česka