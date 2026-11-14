Nosková zná soupeřku pro semifinále. Siniaková jde proti nasazeným jedničkám

Semifinálovou soupeřkou Lindy Noskové na tenisovém Turnaji mistryň bude Elina Svitolinová. Ukrajinská hráčka porazila v přímém souboji o druhé postupové místo ve skupině 2 čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Arynu Sabalenkovou z Běloruska 6:3, 3:6, 6:1.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří Ruska Mirra Andrejevová a Američanka Jessica Pegulaová.
Nosková se utká se Svitolinovou popáté v kariéře, zatím s ní má bilanci 3:1. Naposledy ji porazila v zářijovém finále Poháru Billie Jean Kingové, kde stvrdila vítězstvím 6:3, 7:6 celkový triumf českých reprezentantek.
Utkání Noskové a Svitolinové se uskuteční v dnešním programu v Indian Wells jako druhé v pořadí. Před nimi zabojují o postup do finále Andrejevová s Pegulaovou. Jejich zápas začne ve 21:00 SEČ.
Jména soupeřek do semifinále čtyřhry znají také Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová. Vítězky letošního Roland Garros a US Open narazí v boji o finále na nasazené jedničky Gabrielu Dabrowskou, Luisu Stefaniovou.
Kanadsko-brazilský pár ovládl bez porážky skupinu 1. Jejich duel se Siniakovou a Townsendovou se uskuteční po skončení zápasu Noskové se Svitolinovou.
Dvaatřicetiletá Svitolinová navázala v závěrečném utkání základní fáze na předchozí vítězství nad Karolínou Muchovou. Bývalou světovou jedničku Sabalenkovou porazila za hodinu a 53 minut.
Pomohlo jí šest es, nemusela litovat ani devíti dvojchyb. Sabalenková doplatila na 35 nevynucených chyb.
Vítězka Turnaje mistryň z roku 2018 Svitolinová získala první set za 38 minut. Do utkání vstoupila ztraceným servisem, ve čtvrté hře ale srovnala a rozhodla po dalším brejku v osmém gamu. Sadu pak dopodávala.
Sabalenková ve druhém setu reagovala. Po dvou brejcích utekla do vedení 5:1 a náskok dotáhla. Svitolinová navíc přišla o servis i v úvodu třetí sady, dokázala však vývoj otočit. Ovládla zbývajících šest gamů a v závěru využila při podání čtvrtý mečbol.
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):
Dvouhra - skupina 2: Svitolinová (6-Ukr.) - Sabalenková (2-Běl.) 6:3, 3:6, 6:1.
1.
Andrejevová
3
3
0
6:0
3
2.
Svitolinová
3
2
1
4:4
2
3.
Sabalenková
3
1
2
3:4
1
4.
Muchová, Šnajderová
3
0
3
1:6
0
Čtyřhra - skupina 1: Dabrowská, Stefaniová (1-Kan./Braz.) - Sie Šu-wej, Ostapenková (5-Tchaj-wan/Lot.) 2:6, 7:6 (7:2), 10:3, Kuo Chan-jü, Mladenovicová (3-Čína/Fr.) - Mertensová, Čang Šuaj (7-Belg./Čína) 6:7 (4:7), 6:3, 12:10.
1.
Dabrowská, Stefaniová
3
3
0
6:2
3
2.
Kuo Chan-jü, Mladenovicová
3
2
1
5:4
2
3.
Sie Šu-wej, Ostapenková
3
1
2
4:4
1
4.
Mertensová, Čang Šuaj
3
0
3
1:6
0
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