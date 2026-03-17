Nosková zazářila díky skvělé vlastnosti, ženský tenis ovládá silná dvojka, míní Lojda

„Do Indian Wells přijížděla Linda Nosková s tím, že na únorových turnajích na Blízkém východě vyhrála všehovšudy dva zápasy. A los jí ještě přivál do cesty pro první a druhý zápas hráčky, se kterými nedávno prohrála. Přesto se od toho oprostila," píše v tradičním tenisovém komentáři bývalý hráč Dušan Lojda.
Prestižní americké Sunshine Double je v polovině. První z prosluněných turnajů, v kalifornském Indian Wells, má své čerstvé šampiony. A z českého pohledu rozhodně bylo na co koukat.
Nejdál to v singlu dotáhla Linda Nosková, prohrála až v semifinále s Arynou Sabalenkovou. Takový výsledek byl asi příjemným překvapením i pro ni, natož pro nás všechny.
Začátek roku ji totiž vůbec nezastihl v té nejlepší formě. Trochu ji doběhl ten náročný konec roku, kdy si skoro neodpočinula a už se musela připravovat na další sezonu. Do toho si poranila stehno.
Do Indian Wells tak přijížděla s tím, že na únorových turnajích na Blízkém východě vyhrála všehovšudy dva zápasy. A los jí ještě přivál do cesty pro první a druhý zápas hráčky, se kterými nedávno prohrála.
Linda ale potvrdila, co už o ní říkám dlouhodobě. Že má pro špičkový tenis skvělou hlavu. Dokázala se od všech těchhle věcí oprostit.
Co mám informaci z jejího týmu, od prvního dne byla ve skvělé náladě, přijela motivovaná a do formy se dostala poctivou prací v tréninku. Ve dnech volna makala a nic nepodcenila.
Svou troškou nejspíš přispěl i trenér Lukáš Dlouhý, který tam s ní byl. Přeci jen on je takový vyhlášený ukecaný vtipálek, který přispívá k dobré náladě v týmu. Už trénoval Báru Strýcovou nebo Lucku Havlíčkovou, moc dobře ví, jaké je trénovat ženu, jak komunikovat.
Sám býval výborný deblista s velkým přehledem na kurtu, takže Lindě může pomoct i při tréninku hry na síti a podobně.
V týmu společně s Tomášem Krupou, který tentokrát zůstal doma, se Linda blíží první desítce žebříčku, kam se bezpochyby brzy dostane.
K tomu, aby vyhrála velký turnaj, nebo dokonce grandslam, se ještě pořád musí sejít spousta věcí. Je jí 21 let, má toho spoustu před sebou. Teď to ale je těžké.
Jak se nám vyprofilovala v mužském tenisu uskočená dvojka Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, na okruhu WTA se zdá, že o patro nade všemi momentálně ční Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová.
Takže pokud by chtěla Linda vyhrát nějakou velkou trofej, musela by porazit minimálně jednu, ale nejspíš i obě tyto tenistky, což je velká výzva i pro zkušenější hráčky.
Uvidíme, jak jí to sedne tento týden v Miami. Tam budou úplně jiné podmínky, docela tam pršelo, bude větší vlhkost, pomalejší míče. To by mohlo sedět třeba víc Karolíně Muchové, která má v posledních týdnech taky super formu.
Tu zastavila v osmifinále Indian Wells poměrně jednoznačně Iga Šwiateková, která ale ten den hrála fakt skvěle, rychle, na Mušku si evidentně věřila a potvrdila to. Podle losu by na sebe mohly narazit ve stejné fázi i v Miami, ale tam by to přeci jen mohlo probíhat trochu jinak vzhledem k odlišným podmínkám.
Velkou pochvalu za výkon na kalifornském podniku si zaslouží i Katka Siniaková, ta mimo jiné vyřadila úřadující šampionku Mirru Andrejevovou, ale pak kvůli bolestem musela vzdát osmifinále proti Elině Svitolinové.
Ve čtyřhře po boku Taylor Townsendové ale zůstala a nakonec celý turnaj ovládly.
Někoho by mohlo zarazit, proč tedy singl vzdávala už po prvním setu, když evidentně byla schopná nastoupit v deblu. Ale za mě udělala rozhodně dobře.
Měla v nohách dva třísetové maratony, tahalo ji stehno, bolela kyčel, viděla, že Svitolinová hraje skvěle. Že ji bolest v singlu limituje a nechtěla riskovat, že si zranění zhorší a třeba se vyřadí na velkou část sezony.
Katka patří mezi nejvíc nedoceněné české hráčky. Veřejnost ji vnímá jako deblistku, ale ona je i fantastická hráčka dvouhry, což teď jasně ukázala.
Mně by ani nevadilo, kdyby na nějakém turnaji třeba vynechala čtyřhru a šetřila se na dvouhru. Třeba na nějaké pětistovce, kde by mohla proniknout až do závěrečných zápasů i v singlu.
Letos jí bude třicet a to určitě ještě není věk na to, aby hrála jen čtyřhru. Koneckonců dlouhodobě ukazuje, že obojí najednou skvěle fyzicky zvládá. I když občas za cenu nějakých tejpů.
Na druhou stranu rozumím tomu, že si celou kariéru buduje nějakou pozici ve čtyřhře, dosahuje historických milníků a těžko se bude vzdávat účasti na velkých turnajích, aby přišla o body a pozice v žebříčku.
Mám radost, že se českým holkám v první čtvrtině sezony tak daří, kapitánka týmu v Billie Jean King Cupu Bára Strýcová z toho teď může jen těžit.
Už oznámila nominaci na bitvu proti Švýcarsku a těší mě, že účast opět přislíbila Linda Nosková, která ukazuje, jak ráda reprezentuje. Je super, že tam figurují i další mladé holky jako Sára Bejlek a Tereza Valentová. A celé to uzavírá bojovnice Maruška Bouzková.
Uvidíme, jestli si Bára plácne i s Kájou Muchovou, se kterou bude mluvit teď v Miami, ale ať už to dopadne jakkoli, proti Švýcarkám v čele s Belindou Bencicovou to bude vyrovnaná bitva.
Jestli Indian Wells něco ukázalo, tak to, že i Alcaraz je jenom člověk. První tenista, který ho letos porazil, je Rus Daniil Medveděv, který se pod novým trenérem Thomasem Johanssonem herně zvedl.
Po třicítce už se svým tenisem těžko něco uděláte, ale nová spolupráce mu vlila novou krev do žil a hraje výborně. Nebyl ani daleko od toho, aby ve finále přetlačil i Sinnera. Rozhodovalo pár míčů ve dvou tie-breacích.
Pro Itala to naopak byl strašně důležitý triumf. Po těch dvou porážkách od Novaka Djokoviče a Kuby Menšíka v Dauhá už potřeboval nějaký podobný úspěch. Psychicky mu to pomůže.
Menšovi teď začíná obhajoba jeho loňského titulu na Floridě. Je super, že se mu začátek sezony povedl, uhrál spoustu bodů, a tak nebude pod takovým tlakem. I kdyby neobhájil ani bod, propadne se někam ke konci třetí desítky, pořád by byl nasazený na grandslamu, takže by to nebyla taková tragédie.
Nejdůležitější je, aby se dál soustředil na tenis, kterým se v posledních týdnech prezentuje. Aktivní a odvážnou hru, skvělý servis, to je cesta, která vede do horních pater. A jestli to uhraje v Miami, nebo jinde, to už je jedno.
Dušan Lojda
Tenisový komentátor Aktuálně.cz
narozen 8. března 1988 v Ivančicích
bývalý profesionální tenista (161. místo na ATP)
vítěz juniorky US Open 2006
na kontě má celkem 19 titulů na podnicích challenger a ITF
nyní trénuje tenistu Jana Jermáře, dříve spolupracoval například s Jiřím Veselým
