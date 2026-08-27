Nosková začne US Open proti domácí soupeřce. Muchovou čeká Rakušanka

Linda Nosková vstoupí do US Open proti domácí Katie Volynetsové. Karolínu Muchovou čeká Sinja Krausová, Menšíka soupeř z kvalifikace.
Wimbledonská šampionka Linda Nosková zahájí letošní US Open proti domácí Katie Volynetsové.
Karolínu Muchovou, čerstvou vítězku smíšené čtyřhry, čeká v prvním kole Rakušanka Sinja Krausová. Její spoluhráč Jakub Menšík narazí v úvodu dvouhry na soupeře z kvalifikace. Rozhodl o tom dnešní los v New Yorku.
V hlavní soutěži posledního grandslamu sezony bude mít český tenis jistých minimálně čtrnáct zástupců, deset žen a čtyři muže. O další místa ještě dnes bojují v kvalifikaci Dalibor Svrčina, Gabriela Knutsonová, Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová.
Vedle nasazené šestky Noskové a sedmičky Muchové budou mezi nasazenými také Marie Bouzková, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek.
Turnajová pětadvacítka Bouzková začne stejně jako loni proti Francouzce Else Jacquemotové. Krejčíkovou, která je nasazená jako číslo 27, čeká Kamilla Rachimovová z Uzbekistánu a osmadvacítka Bejlek se utká se Španělkou Cristinou Bucsaovou.
Do turnaje vstoupí také Kateřina Siniaková proti Italce Elisabettě Cocciarettové. Finalistka US Open z roku 2016 Karolína Plíšková narazí na Belgičanku Hanne Vandewinkelovou.
Nikola Bartůňková se utká s Egypťankou Majar Šarífovou a Tereza Valentová vyzve nasazenou čtyřiadvacítku Anastasiji Potapovovou z Rakouska. Darja Viďmanová začne proti Španělce Jessice Bouzasové.
Na soupeře z kvalifikace čeká vedle Menšíka také Tomáš Macháč. Pokud postoupí do druhého kola, může narazit na krajana a turnajovou osmnáctku Jiřího Lehečku.
Ten vstoupí do turnaje proti Španělovi Pablu Carreňovi a bude mu moci oplatit vyřazení z prvního kola letošního Roland Garros. Vít Kopřiva se pokusí překvapit nasazenou sedmadvacítku Tomáse Martína Etcheverryho z Argentiny.
Obhájce titulu a sedminásobný grandslamový šampion Carlos Alcaraz zahájí turnaj proti Romanu Safiullinovi z Ruska.
Při absenci zraněného Jannika Sinnera bude nasazenou jedničkou Němec Alexander Zverev, kterého čeká Ital Lorenzo Sonego.
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz Novak Djokovič narazí na Argentince Mariana Navoneho.
Obhájkyně ženského titulu Aryna Sabalenková z Běloruska začne proti Kolumbijce Camile Osoriové. Soutěže ve dvouhře odstartují v New Yorku v neděli.
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