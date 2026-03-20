Nosková v Miami končí. Valentové proti Rusce nepomohlo ani šest odvrácených setbolů

Tenistky Linda Nosková a Tereza Valentová vypadly na turnaji v Miami ve druhém kole. Ve zpožděném programu, který i dnes výrazně narušil déšť, prohrála světová třináctka Nosková několikrát přerušený duel se Soranou Cirsteaovou z Rumunska 2:6, 6:3, 4:6. Valentová podlehla Rusce Dianě Šnajderové ve dvou tie-breacích 7:9, 3:7.
Pořadatelé kvůli skluzu z předchozích dnů posunuli start dnešního programu už na 15:00 SEČ, bouřka nad Miami ale tenisty rychle vyhnala z kurtů. Po takřka tříhodinovém čekání se mohlo pokračovat, další přeháňky si ale později vynutily znovu kratší přerušení.
Jednadvacetiletá Nosková se s Cirsteaovou utkala letos už potřetí, tentokrát ale nedokázala navázat na dramatické třísetové vítězství z předchozího turnaje v Indian Wells, kde pak došla až do semifinále. Rozhodující sadu po ztrátě servisu z úvodního gamu tentokrát po dvouhodinovém boji prohrála.
Devatenáctiletá Valentová sehrála při premiérovém startu v Miami se Šnajderovou ještě o půl hodiny delší bitvu. V prvním setu odvrátila Rusce šest setbolů, než kapitulovala, ve druhém pak světová dvacítka proměnila první mečbol.
Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Atmane (Fr.) - Altmaier (Něm.) 6:4, 6:2, Sakamoto (Jap.) - Kovacevic (USA) 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).
Ženy (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Cirsteaová (Rum.) - Nosková (14-ČR) 6:2, 3:6, 6:4, Šnajderová (20-Rus.) - Valentová (ČR) 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), Anisimovová (6-USA) - Tomljanovicová (Austr.) 6:1, 5:7, 6:4, Mboková (10-Kan.) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:0, Bencicová (12-Švýc.) - Sönmezová (Tur.) 6:3, 6:2, Zacharovová (Rus.) - Kalinská (22-Rus.) 3:6, 6:1, 7:5, Parksová (USA) - Sakkariová (33-Řec.) 6:3, 6:3.
