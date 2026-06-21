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Sport

Nosková to dokázala. Po úchvatném výkonu přetlačila americkou hvězdu a má velký titul

ČTK,Sport

Tenistka Linda Nosková ovládla turnaj v Berlíně a získala druhý titul na okruhu WTA. Ve finále zdolala Američanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 4:6 a 6:3. V pondělním vydání světového žebříčku se jednadvacetiletá Češka poprvé v kariéře posune do elitní desítky.

WTA 500 - Berlin Open
Linda Nosková, Berlín 2026Foto: REUTERS – Fabrizio Bensch
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Podrobnosti připravujeme

Tenisový turnaj žen v Berlíně (tráva, dotace 1,206.446 eur):

Dvouhra - finále:

Nosková (8-ČR) - Pegulaová (3-USA) 6:4, 4:6, 6:3.

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