Nosková – Svitolinová 1:0. Česká tenistka začala sázet eso za esem
Sledujte online přenos z utkání finále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Lindou Noskovou a Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.
Zvýšení daní se nevyhneme, řekla Schillerová. Vláda chystá různé varianty
Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Schillerová to řekla v Nedělní debatě na České televizi. Připravují se podle ní možné varianty.
Píšou mi: vezměte Motoristům resort, říká Babiš. Sosající neziskovky, opáčil Macinka
Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí, řekl v Partii Terezie Tománkové na televizi Prima šéf strany Petr Macinka. O změně ve vládě nemá indicie. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, že mu lidé píšou, aby straně resort vzal.
Za málo peněz hodně muziky. České školství nehraje pro všechny stejně, říká expert
Školství v Česku podle experta PAQ Research Karla Garguláka nikdo neřídí. Nestanovujeme pro něj dlouhodobé cíle, jichž by mělo dosahovat, a neměříme výsledky vzdělávání jednotlivých žáků. Nemůžeme tak ani pořádně vyhodnocovat, jestli mají některá zaváděná opatření vůbec efekt.
Češky udělaly důležitý krok k triumfu v Billie Jean King Cupu
České tenistky vedou ve finále Billie Jean King Cupu nad Ukrajinou 1:0. První bod vybojovala Karolína Muchová, která porazila Anhelinu Kalininovou 6:2, 6:3.
„Dohodněte se do zimy.“ Trump tlačí na Zelenského, za měsíc prý zemřelo 25 tisíc lidí
Americký prezident Donald Trump v poslední době hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a naléhal na něj, aby s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dosáhl ve válečném konfliktu dohody ještě před zimou. Trump to v sobotu řekl novinářům, informoval server televize Fox News. Jen za uplynulý měsíc podle Trumpa v konfliktu zahynulo 25.000 lidí.