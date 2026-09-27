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Nosková – Svitolinová 1:0. Česká tenistka začala sázet eso za esem

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Sledujte online přenos z utkání finále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Lindou Noskovou a Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

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