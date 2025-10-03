Tenis

Nosková si rychle poradila s Britkou. V Pekingu je v semifinále, bude novou jedničkou

před 1 hodinou
Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového turnaje v Pekingu a stane se novou českou jedničkou. Britku Sonay Kartalovou dnes na betonu v Číně porazila 6:3, 6:4. V boji o finále se utká s nasazenou pětkou Jessicou Pegulaovou z USA, nebo její krajankou a turnajovou šestnáctkou Emmou Navarrovou.
Linda Nosková
Linda Nosková | Foto: Reuters

Dvacetiletá Nosková, která plní roli nasazené šestadvacítky, porazila Kartalovou i ve druhém vzájemném zápase. Navázala proti ní na letošní vítězství z Říma a znovu s ní neztratila ani set. Po výhře se posunula ve virtuálním žebříčku WTA na životní 19. místo a měla by příští týden nahradit na pozici české jedničky Karolínu Muchovou.

"Je to pro mě úspěšný turnaj. Na konci sezony je těžké najít rytmus a motivaci, ale já si tady ten čas na kurtu moc užívám," řekla v pozápasovém rozhovoru Nosková. "Je mi jedno, proti komu budu v semifinále hrát. Snažím se soustředit hlavně sama na sebe. Ať už to bude kdokoliv, budu připravená," uvedla.

Nosková vstoupila do utkání proti 81. hráčce světa Kartalové ziskem soupeřčina podání. Náskok sice neudržela a Britka vyrovnala na 3:3, od té chvíle ale svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy získala další tři gamy a s nimi i první set.

Začátek druhé sady Noskové nevyšel. Ztratila úvodní servis a prohrávala 1:3. Třemi gamy za sebou ale vývoj otočila a za stavu 5:4 získala rozhodující brejk čistou hrou. "Bylo to hodně nahoru a dolů a bylo tam několik brejkbolů. Důležité bylo se udržet a prolomit ji v těch důležitých gamech," doplnila Nosková.

Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Nosková (26-ČR) - Kartalová (Brit.) 6:3, 6:4.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Goffin (Belg.) - Shelton (6-USA) 6:2, 6:4, Rune (10-Dán.) - Báez (Arg.) 7:5, 6:4, Humbert (21-Fr.) - Thompson (Austr.) 6:3, 7:6 (7:4), Hanfmann (Něm.) - Tiafoe (25-USA) 6:7 (9:11), 6:2, 6:1, Diallo (31-Kan.) - Bonzi (Fr.) 6:4, 6:4. Čtyřhra - 1. kolo: Chačanov, Rubljov (Rus.) - Pavlásek, Romboli (ČR/Braz.) 7:6 (7:4), 2:6, 13:11.

 
