Nosková prolétla do semifinále. Nadělila kanára, pak jí Ruska zápas vzdala

Ve čtvrtfinále se dnes v japonské metropoli ještě představí Karolína Muchová, jež bude hrát se Švýcarkou Belindou Bencicovou.
Dvacetiletá Nosková musela na úvod zápasu bojovat o své podání a soupeřce odvrátila v prvním gamu šest brejkbolů.
Pak už ale v utkání sedmnáctá hráčka světa dominovala a Kalinská si za stavu 0:5 nechala na kurtu od fyzioterapeutky ošetřit záda. V duelu Ruska pokračovala, ale po dalších dvou prohraných gamech přišla Noskové podat ruku na znamení skreče.
Ve svém čtvrtém letošním semifinále se aktuální česká žebříčková jednička střetne s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
Turnajová dvojka zdolala ve čtvrtfinále 6:3, 7:6 Kanaďanku Victorii Mbokovou a zkompletovala osmičku účastnic listopadového Turnaje mistryň v Rijádu.
Ve třech dosavadních duelech s bývalou wimbledonskou šampionkou nezískala Nosková ani set, naposledy jí podlehla před dvěma týdny ve Wu-chanu.
Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Nosková (6-ČR) - Kalinská (Rus.) 6:0, 1:0 skreč, Rybakinová (2-Kaz.) - Mboková (9-Kan.) 6:3, 7:6 (7:4).