Tenis

Nosková prolétla do semifinále. Nadělila kanára, pak jí Ruska zápas vzdala

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále turnaje v Tokiu. Nad Annou Kalinskou šestá nasazená česká hráčka vedla 6:0, 1:0, poté Ruska kvůli potížím se zády vzdala.
Sestřih utkání Lindy Noskové proti Anně Kalinské v Tokiu | Video: CANAL+ Sport

Ve čtvrtfinále se dnes v japonské metropoli ještě představí Karolína Muchová, jež bude hrát se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Dvacetiletá Nosková musela na úvod zápasu bojovat o své podání a soupeřce odvrátila v prvním gamu šest brejkbolů.

Pak už ale v utkání sedmnáctá hráčka světa dominovala a Kalinská si za stavu 0:5 nechala na kurtu od fyzioterapeutky ošetřit záda. V duelu Ruska pokračovala, ale po dalších dvou prohraných gamech přišla Noskové podat ruku na znamení skreče.

Ve svém čtvrtém letošním semifinále se aktuální česká žebříčková jednička střetne s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.

Turnajová dvojka zdolala ve čtvrtfinále 6:3, 7:6 Kanaďanku Victorii Mbokovou a zkompletovala osmičku účastnic listopadového Turnaje mistryň v Rijádu.

Ve třech dosavadních duelech s bývalou wimbledonskou šampionkou nezískala Nosková ani set, naposledy jí podlehla před dvěma týdny ve Wu-chanu.

Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Nosková (6-ČR) - Kalinská (Rus.) 6:0, 1:0 skreč, Rybakinová (2-Kaz.) - Mboková (9-Kan.) 6:3, 7:6 (7:4).

 
