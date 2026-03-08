Nosková přichází Indian Wells na chuť a po skalpu Cirsteaové si zahraje o čtvrtfinále

Tenistka Linda Nosková si na "pátém grandslamu" v Indian Wells zahraje poprvé osmifinále. Světová čtrnáctka zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:7, 6:4, 6:4, oplatila jí tři týdny starou porážku z Dubaje a vylepšila si při čtvrté účasti maximum na turnaji v kalifornské poušti.
V polovině února v Dubaji české dvojce zápas s Cirsteaovou nevyšel a ve druhém kole proti ní uhrála jen pět gamů. Dnes hráčky bojovaly o postup dvě a půl hodiny.
Jednadvacetiletá česká tenistka se ocitla ve třetím setu za stavu 5:3 dva míčky od vítězství, ale Rumunka podání udržela. O game později už Nosková zápas uzavřela čistou hrou.
Česká tenistka dnes nabídla soupeřce jediný brejkbol a poté, co ho Cirsteaová využila, už Nosková nezachránila první set. Sama si vypracovala celkem 12 brejkbolových šancí a proměnila tři. O čtvrtfinále si Nosková zahraje buď proti nasazené čtyřce Američance Coco Gauffové, nebo Alexandře Ealaové z Filipín.
Noskovou se pokusí napodobit tři krajané, ve třetím kole se představí ještě Jakub Menšík, Karolína Muchová a Kateřina Siniaková.
Na cestě za prvním titulem z Indian Wells pokračuje světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska vyřadila Rumunku Jaqueline Cristianovou po setech 6:4, 6:1.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo:
Nosková (14-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, Sabalenková (1-Běl.) - Cristianová (Rum.) 6:4, 6:1.