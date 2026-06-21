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Sport
ŽIVĚ

Nosková - Pegulaová. Po šesti hodinách čekání přichází čas na velké finále v Berlíně

Sport

Sledujte online přenos z finále tenisového turnaje v Berlíně mezi Lindou Noskovou a Jessicou Pegulaovou z USA.

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rusko křižník Moskva loď
rusko křižník Moskva loď
rusko křižník Moskva loď

Potopil křižník Moskva, teď si brousí zuby na ruská letiště – nový ukrajinský Neptun

V roce 2022 poslala ke dnu vlajkovou loď černomořské flotily, křižník Moskva. Teď dostane modernějšího nástupce – Ukrajinci ve spolupráci s evropským zbrojním gigantem MBDA vyvíjí střelu Neptun 2. Díky západním technologiím je imunní vůči ruskému rušení a dokáže prolamovat například železobetonové hangáry pro letadla na ruských letištích stovky kilometrů za hranicí.

FILE PHOTO: Fire and smoke rise at Tuapse oil refinery near Tuapse port
FILE PHOTO: Fire and smoke rise at Tuapse oil refinery near Tuapse port
FILE PHOTO: Fire and smoke rise at Tuapse oil refinery near Tuapse port

ŽIVĚ Na Krymu si už lidé nenatankují. Ukrajinské drony v noci vyřadily další ruské rafinerie

Ukrajina v noci na neděli úspěšně zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení v Krasnodarském kraji, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská tisková agentura TASS uvedla, že úřady po útocích pozastavily trajektovou dopravu mezi Krymem a Krasnodarským krajem a v jednom z ropných terminálů vypukl požár. Ruská správa Krymu již zakázala prodej paliv na všech čerpacích stanicích.

Demonstrace a pochod spolku Milion chvilek pro demokracii před Českou televizi za odvolání ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) a na podporu veřejnoprávních médií; 21. června 2026, Praha.
Demonstrace a pochod spolku Milion chvilek pro demokracii před Českou televizi za odvolání ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) a na podporu veřejnoprávních médií; 21. června 2026, Praha.
Demonstrace a pochod spolku Milion chvilek pro demokracii před Českou televizi za odvolání ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) a na podporu veřejnoprávních médií; 21. června 2026, Praha.

Tisíce lidí vyšly do ulic Prahy na podporu veřejnoprávních médií

Davy lidí přišly v neděli odpoledne na pražskou demonstraci Milionu chvilek na podporu veřejnoprávních médií. Od metra Pražského povstání, kde se v 16:00 sešli, míří účastníci před budovu České televize (ČT). Podle odhadu ČTK se akce účastní tisíce lidí. Na shromáždění dohlíží policie. Kvůli průvodu uzavřela ulici Děkanská vinice I, kterou se pochod vydal k ČT.

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