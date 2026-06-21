Nosková - Pegulaová. Po šesti hodinách čekání přichází čas na velké finále v Berlíně
Sledujte online přenos z finále tenisového turnaje v Berlíně mezi Lindou Noskovou a Jessicou Pegulaovou z USA.
Potopil křižník Moskva, teď si brousí zuby na ruská letiště – nový ukrajinský Neptun
V roce 2022 poslala ke dnu vlajkovou loď černomořské flotily, křižník Moskva. Teď dostane modernějšího nástupce – Ukrajinci ve spolupráci s evropským zbrojním gigantem MBDA vyvíjí střelu Neptun 2. Díky západním technologiím je imunní vůči ruskému rušení a dokáže prolamovat například železobetonové hangáry pro letadla na ruských letištích stovky kilometrů za hranicí.
Hrdinka Bouzková. I se zraněním udolala Američanku, má titul a bude nejvýš, co kdy byla
Tenistka Marie Bouzková ve finále v Nottinghamu porazila Američanku Emmu Navarrovou 7:6, 4:6, 6:2 a poprvé získala titul na trávě. V utkání, které vyhrála za necelé tři hodiny, se vypořádala i se zraněním pravé nohy.
ŽIVĚ Na Krymu si už lidé nenatankují. Ukrajinské drony v noci vyřadily další ruské rafinerie
Ukrajina v noci na neděli úspěšně zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení v Krasnodarském kraji, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská tisková agentura TASS uvedla, že úřady po útocích pozastavily trajektovou dopravu mezi Krymem a Krasnodarským krajem a v jednom z ropných terminálů vypukl požár. Ruská správa Krymu již zakázala prodej paliv na všech čerpacích stanicích.
Tisíce lidí vyšly do ulic Prahy na podporu veřejnoprávních médií
Davy lidí přišly v neděli odpoledne na pražskou demonstraci Milionu chvilek na podporu veřejnoprávních médií. Od metra Pražského povstání, kde se v 16:00 sešli, míří účastníci před budovu České televize (ČT). Podle odhadu ČTK se akce účastní tisíce lidí. Na shromáždění dohlíží policie. Kvůli průvodu uzavřela ulici Děkanská vinice I, kterou se pochod vydal k ČT.
Od noblesní zábavy aristokratů k fanouškovským rvačkám mezi dělníky. Jaké byly počátky fotbalu v Čechách
Byla to první sportovní událost, kterou sledovala celá republika. Od malých kluků až po staré babičky. Řeč ale není o olympijském hokejovém finále v Naganu, nýbrž o finále fotbalového mistrovství světa v Římě roku 1934.