Famózní Nosková! Odvrátila mečboly americké hvězdě, v Pekingu ji čeká největší finále

Aktualizováno před 2 hodinami
Tenistka Linda Nosková postoupila v Pekingu poprvé v kariéře do finále turnaje elitní kategorie WTA 1000. Česká reprezentantka v semifinále odvrátila tři mečboly Jessice Pegulaové a pátou nasazenou Američanku zdolala po dvou a půl hodinách 6:3, 1:6, 7:6.
Podívejte se na sestřih semifinále mezi Noskovou a Pegulaovou. | Video: Canal+Sport

Po roce se tak v čínské metropoli odehraje další česko-americké finále. Vloni se o titul utkaly Karolína Muchová a Coco Gauffová, Nosková o druhou trofej v kariéře zabojuje proti Amandě Anisimovové.

Turnajová trojka v úvodním americkém semifinále deklasovala Gauffovou 6:1, 6:2, v osmifinále předtím vyřadila po třísetové bitvě i Muchovou.

Světová sedmadvacítka Nosková postoupila do finále na okruhu WTA popáté v kariéře. Úspěšná zatím byla jen vloni na "pětistovce" v mexickém Monterrey. V této sezoně už o titul marně usilovala v Praze.

S Anisimovovou se utká potřetí. Letošní souboj v osmifinále Wimbledonu ve třech setech ztratila, v roce 2023 premiérový duel v Indian Wells vyhrála 2:0.

Do dnešního zápasu v Pekingu vstoupila jistě a díky brejku v šestém gamu získala za 36 minut úvodní set. Ve druhém ale začala více chybovat, Pegulaová naopak hrála přesně a rychle utekla do vedení 5:0. Nosková zažehnala hrozbu kanára, o set ale za půlhodinu přišla.

Třetí sada pak přinesla drama, které trvalo o půl hodiny déle, než obě úvodní sady dohromady. Na úvod si obě hráčky shodně dvakrát prohrály podání, v následujících gamech už ale další brejkboly využít nedokázaly. Úspěch na returnu znovu zaznamenala Pegulaová za stavu 5:5, utkání ale nedopodávala. Nosková ve 12. gamu odvrátila tři mečboly a vynutila si tie-break.

I v něm pokračoval vyrovnaný souboj a jako první se k mečbolu tentokrát dostala Nosková. Za stavu 6:5 ještě šanci neproměnila, druhou už ale využila a zkrácenou hru získala v poměru 8:6.

"Finále?! Co se to právě stalo?" napsala Nosková na kameru po zápase a v rozhovoru na kurtu přiznala, že o finále zatím nepřemýšlí.

"Byl to můj zatím asi nejtěžší zápas. Jsem prostě jen šťastná, že jsem dneska vyhrála. Byl to hrozně náročný zápas, mentálně i fyzicky. Teď zkusím co nejlépe zregenerovat," řekla.

Čtyřiadvacetiletá Anisimovová, jež si letos zahrála finále ve Wimbledonu i na US Open, nedala světové trojce Gauffové šanci. V úvodním setu obhájkyně titulu zažehnala hrozbu kanára až na poslední chvíli, když za stavu 0:5 odvrátila dva setboly. Stejný průběh měla i druhá sada, v níž rovněž Anisimovová rychle vedla 5:0. Zápas pak sice na první pokus nedopodávala a dovolila soupeřce snížit, větší komplikace už ale nepřipustila.

Už semifinálovou účastí se navíc Anisimovová kvalifikovala na letošní Turnaj mistryň. Postup už má jistý i její krajanka Madison Keysová, ve startovní listině pro Rijád doplnily Arynu Sabalenkovou, Igu Šwiatekovou a Gauffovou.

Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Nosková (26-ČR) - Pegulaová (5-USA) 6:3, 1:6, 7:6 (8:6), Anisimovová (3-USA) - Gauffová (2-USA) 6:1, 6:2.

