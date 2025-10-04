Famózní Nosková! Odvrátila mečboly americké hvězdě, v Pekingu ji čeká největší finále

Po roce se tak v čínské metropoli odehraje další česko-americké finále. Vloni se o titul utkaly Karolína Muchová a Coco Gauffová, Nosková o druhou trofej v kariéře zabojuje proti Amandě Anisimovové.
Turnajová trojka v úvodním americkém semifinále deklasovala Gauffovou 6:1, 6:2, v osmifinále předtím vyřadila po třísetové bitvě i Muchovou.
Světová sedmadvacítka Nosková postoupila do finále na okruhu WTA popáté v kariéře. Úspěšná zatím byla jen vloni na "pětistovce" v mexickém Monterrey. V této sezoně už o titul marně usilovala v Praze.
S Anisimovovou se utká potřetí. Letošní souboj v osmifinále Wimbledonu ve třech setech ztratila, v roce 2023 premiérový duel v Indian Wells vyhrála 2:0.
Do dnešního zápasu v Pekingu vstoupila jistě a díky brejku v šestém gamu získala za 36 minut úvodní set. Ve druhém ale začala více chybovat, Pegulaová naopak hrála přesně a rychle utekla do vedení 5:0. Nosková zažehnala hrozbu kanára, o set ale za půlhodinu přišla.
Třetí sada pak přinesla drama, které trvalo o půl hodiny déle, než obě úvodní sady dohromady. Na úvod si obě hráčky shodně dvakrát prohrály podání, v následujících gamech už ale další brejkboly využít nedokázaly. Úspěch na returnu znovu zaznamenala Pegulaová za stavu 5:5, utkání ale nedopodávala. Nosková ve 12. gamu odvrátila tři mečboly a vynutila si tie-break.
I v něm pokračoval vyrovnaný souboj a jako první se k mečbolu tentokrát dostala Nosková. Za stavu 6:5 ještě šanci neproměnila, druhou už ale využila a zkrácenou hru získala v poměru 8:6.
"Finále?! Co se to právě stalo?" napsala Nosková na kameru po zápase a v rozhovoru na kurtu přiznala, že o finále zatím nepřemýšlí.
"Byl to můj zatím asi nejtěžší zápas. Jsem prostě jen šťastná, že jsem dneska vyhrála. Byl to hrozně náročný zápas, mentálně i fyzicky. Teď zkusím co nejlépe zregenerovat," řekla.
Čtyřiadvacetiletá Anisimovová, jež si letos zahrála finále ve Wimbledonu i na US Open, nedala světové trojce Gauffové šanci. V úvodním setu obhájkyně titulu zažehnala hrozbu kanára až na poslední chvíli, když za stavu 0:5 odvrátila dva setboly. Stejný průběh měla i druhá sada, v níž rovněž Anisimovová rychle vedla 5:0. Zápas pak sice na první pokus nedopodávala a dovolila soupeřce snížit, větší komplikace už ale nepřipustila.
Už semifinálovou účastí se navíc Anisimovová kvalifikovala na letošní Turnaj mistryň. Postup už má jistý i její krajanka Madison Keysová, ve startovní listině pro Rijád doplnily Arynu Sabalenkovou, Igu Šwiatekovou a Gauffovou.
Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 8,963.700 dolarů):
Dvouhra - semifinále: Nosková (26-ČR) - Pegulaová (5-USA) 6:3, 1:6, 7:6 (8:6), Anisimovová (3-USA) - Gauffová (2-USA) 6:1, 6:2.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.