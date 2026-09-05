Adrenalin vytryskl, Nosková odmítla komentovat zvláštní gesto. Američanům se omluvila

A je to dvojciferné. Linda Nosková v New Yorku zakulatila sérii vítězných zápasů na grandslamu v řadě na deset a po mistrovském Wimbledonu míří do závěrečných kol i na US Open. Češka už je v osmifinále, proti domácí bojovnici Ann Liové ale musela přečkat psychicky nesmírně náročné chvíle.
Dlouho to vypadalo až podezřele jednoduše, i ve třetím utkání na letošním americkém grandslamu měla Nosková nakročeno k tomu, aby neztratila ani set.
Nad 28. hráčkou světového žebříčku vedla 6:2, 5:3, jenže duel nedokázala doservírovat a tenisová „piraňa“ z Atlanty ucítila krev. Závěr druhé sady se změnil v mentální bitvu, v níž česká favoritka nakonec tahala za kratší konec.
V tie-breaku přitom vedla už 5:2, a i když o náskok přišla a s frustrovanými pohledy se netypicky často obracela směrem ke svému týmu, dokázala se dostat k mečbolu.
Šance na ukončení zápasu ještě vzrostla, když Američanka první podání napálila do sítě. Vzápětí chybělo k dvojchybě a definitivní kapitulaci jen pár centimetrů, druhý servis Liové ale lízl lajnu a rozjela se strhující výměna. V ní outsiderka přešla odvážně do ofenzivy a rozhodla vítězným forhendem inside-out.
Na kurtu číslo 17 došlo k explozi amerického nadšení, na což Nosková reagovala zvláštním staronovým gestem. Podobně jako ve finále Wimbledonu proti krajance Karolíně Muchové si v kritickém okamžiku strčila prsty do uší.
„To je pořádný příval adrenalinu, který nyní proudí publikem. A Nosková se znovu fyzicky snaží blokovat veškerý hluk,“ popisoval komentátor mezinárodního přenosu.
Liová byla na vlně, vyhrála další dva míčky a poslala zápas do třetí sady.
Nosková v tu chvíli zažívala drobné déjà vu. Skutečně si připomněla psychické soužení z nedávného wimbledonského finále, kde v podobném okamžiku neproměnila dokonce pět mečbolů.
„Ano, vybavilo se mi to. Byla jsem blízko, měla mečbol, ale nepodařilo se to. Na druhou stranu, nejdůležitější je tyhle zápasy vyhrát,“ citovala ČTK slova Noskové.
Přesně to udělala. Třetí set zvládla s přehledem 6:2 a poprvé v kariéře postoupila na US Open mezi šestnáct vyvolených.
„Byl to strašně těžký zápas od začátku do konce. Hodně věcí se přihodilo, ale nějak jsem zvládla urvat vítězství,“ hlesla jednadvacetiletá šampionka přímo na kurtu v rozhovoru s moderátorkou Blair Henleyovou.
Ta se následně zastavila u gesta zacpaných uší, kterým se Nosková proslavila už v Londýně.
„Byl tady hodně bouřlivý dav a viděli jsme od tebe něco, co jsi udělala už během finále Wimbledonu. Doslova si přebila hluk, když sis dala prsty do uší. Jak moc ti to pomáhá?“ ptala se Američanka Noskové.
Češka se jen usmála a konkrétněji gesto odmítla komentovat. Vyjádřila se ale v obecnější rovině a omluvila se americkým fanouškům za újmu z vyřazení jedné z domácích nadějí.
„Ano, děkuji vám všem, co jste dnes nebyli na mé straně,“ zasmála se. „Ale věděla jsem, že to tak bude. A jak se zápas otáčel, přicházelo sem víc a víc lidí. Omlouvám se vám, ale nějak jsem to zvládla. Jsem šťastná a cítím velkou úlevu,“ dodala.
V osmifinále se světová šestka utká se skvěle hrající Ukrajinkou Martou Kosťukovou, 11. hráčkou žebříčku WTA. Půjde mimo jiné o odvetu za Wimbledon, kde se obě hvězdy utkaly v třaskavém semifinále.
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