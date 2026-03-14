Nosková narazila na tenisovou bouři jménem Sabalenková a skončila v semifinále

Linda Nosková v Indian Wells bojovala, ale světová jednička Aryna Sabalenková byla nad její síly. Česká tenistka přesto odehrála další velký zápas.
Linda Nosková si na prestižním turnaji v Indian Wells zahrála jedno z největších utkání své dosavadní kariéry.
V semifinále narazila na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a proti jedné z nejdominantnějších hráček současnosti bojovala statečně. Na postup do finále to ale nestačilo. Běloruska zvítězila 6:3 a 6:4.
Jednadvacetiletá česká tenistka tak skončila krok od největšího finále své kariéry na turnaji kategorie WTA 1000. Už samotný postup mezi poslední čtyřku však potvrzuje, že se Nosková stále pevněji usazuje mezi světovou elitou.
Nosková vstoupila do zápasu bez respektu. Výměny se snažila zkracovat, tlačila se do agresivní hry a několikrát ukázala, proč patří mezi nejnebezpečnější mladé hráčky na okruhu. Jenže Sabalenková je momentálně hráčka, která dokáže soupeřky drtit silou i stabilitou.
„Aryna je strašně konzistentní hráčka. Poslední tři čtyři roky předvádí jedny z nejlepších výkonů na okruhu,“ uznala česká tenistka před zápasem.
První set ukázal rozdíl v klíčových momentech. Nosková držela krok, ale Sabalenková byla nekompromisní při důležitých míčích. Když potřebovala, přidala razanci na servisu i returnu a získala rozhodující brejk.
Podobný scénář měl i druhý set. Česká hráčka se držela ve hře, několikrát předvedla výborné údery a snažila se držet tempo s největší favoritkou turnaje. Sabalenková ale pokaždé dokázala reagovat.
Právě její agresivní styl byl nakonec rozhodující. Světová jednička tlačila Noskovou do obrany a nutila ji hrát na hraně rizika. Každé menší zaváhání pak okamžitě trestala.
Nosková přesto dokázala ukázat, proč je považována za jednu z největších nadějí světového tenisu. V řadě výměn dokázala Sabalenkovou zatlačit, několikrát ji donutila k chybám a držela zápas dlouho otevřený.
Jenže proti hráčce, která patří k nejdominantnějším na okruhu, to nestačilo. Sabalenková si zápas pohlídala a potřetí za poslední čtyři roky postoupila do finále v Indian Wells.
Nosková tak sice z Kalifornie odjíždí bez finále, ale s dalším velkým výsledkem. Semifinále na jednom z největších turnajů mimo grandslam znovu potvrdilo, že český tenis má v jednadvacetileté hráčce výraznou osobnost.
Pro Noskovou navíc turnaj ukázal ještě jednu věc. Proti nejlepším hráčkám světa už dokáže hrát vyrovnané zápasy. A pokud bude pokračovat v podobných výkonech, velké finále na okruhu WTA 1000 může přijít velmi brzy.
