Nosková - Mertensová. Velká bitva už začala, Česko může mít dvě semifinalistky Wimbledonu
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Elise Mertensovou z Belgie.
Bombový útok v Monaku má českou stopu, zadržený Ukrajinec se narodil v Česku
Jeden z dvou zadržených mužů na Ukrajině kvůli vraždě Ukrajinky Anastasije Berezovské, kterou úřady podezřívají z podílu na bombovém útoku v Monaku, je Ukrajinec narozený v Česku, respektive v někdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který ve středu zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor
Washington před úderem na školu v Íránu ignoroval varování o starých datech
Velitelé americké armády ignorovali varování, že zpravodajské informace o možných cílech v Íránu jsou zastaralé. Schválili tak úder, který v první den války zasáhl základní školu ve městě Mínáb a zabil 168 dětí a 14 učitelů. S odvoláním na zdroje informované o rozhodovacím procesu to napsal web stanice CNN.
Slovenský festival Pohoda chystá silný program. Zahrají The Cure i Gorillaz
Desítky koncertů a dalších doprovodných akcí budou součástí multižánrového festivalu Pohoda, který ve středu 8. července začíná na letišti v Trenčíně na západním Slovensku. Jubilejní 30. ročník této přední akce svého druhu v zemi potrvá o den déle než obvykle.
ŽIVĚ Íránci jsou lháři, příměří skončilo, oznámil Trump
Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je u konce, řekl ve středu podle médií americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře. Íránce označil za lháře, vyjednávat s nimi podle něj nemá smysl. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím ztrácejí čas, míní šéf Bílého domu.
ŽIVĚ Má smysl dál riskovat Trumpův hněv? NATO možná příští summit odpíská
Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje dvě procenta HDP. Babiš to řekl před summitem v Ankaře. Na summit dnes dorazil i americký prezident Donald Trump a začal „úřadovat“. NATO už proto zvažuje, že příští summit v Albánii se neuskuteční.