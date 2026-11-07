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Sport

Nosková má novou soupeřku, Rybakinová se totiž odhlásila z Turnaje mistryň

ČTK
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Světová tenisová jednička Jelena Rybakinová z Kazachstánu se odhlásila kvůli zdravotním problémům z Turnaje mistryň v Indian Wells, který měla zahájit v neděli zápasem proti Lindě Noskové. Soupeřkou české tenistky ve skupině 1 místo obhájkyně titulu bude ukrajinská náhradnice Marta Kosťuková.

U.S. Open
Jelena RybakinováFoto: REUTERS – Mike Segar
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„Měla jsem neuvěřitelnou sezonu, ale mé tělo už není fyzicky připraveno na zápasy. Strávím teď nějaký čas doma odpočinkem a zotavením a připravím se na sezonu 2027,“ uvedla v prohlášení na webu WTA Rybakinová, jež loni Turnaj mistryň v Rijádu ovládla bez porážky. Minulý týden odstoupila před čtvrtfinále kvůli zranění krku z turnaje v Tokiu.

Neúčast na finále sezony nic nezmění na tom, že Rybakinová zakončí poprvé v kariéře tenisový rok jako světová jednička.

Na první místo žebříčku se sedmadvacetiletá moskevská rodačka dostala díky triumfu na US Open, svému druhému letošnímu grandslamovému vítězství po Australian Open.

Dalšími členkami skupiny jsou Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Ve skupině 2 s druhou českou zástupkyní Karolínou Muchovou jsou Běloruska Aryna Sabalenková, Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

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