Nosková - Kosťuková. Tenistka z Valašska hraje první semifinále grandslamu v kariéře
Sledujte online přenos ze semifinále tenisového Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.
Binocheová na festivalu představila dokument V nás. K jeho vzniku ji postrčil Redford
Francouzská herečka Juliette Binocheová uvedla ve čtvrtek na karlovarském Mezinárodním filmovém festivalu dokumentární film V nás. Před zaplněným Velkým sálem hotelu Thermal spolu s producentem Sébastienem de Fonsecou představila proces vzniku filmu, k jehož natočení ji ponoukal herec a režisér Robert Redford.
V Gaze se poprvé po 20 letech chystají volby. Prezident už stanovil termín
Palestinský prezident Mahmúd Abbás ve čtvrtek vydal dekret, ve kterém stanovil datum konání parlamentních voleb na palestinských územích na 28. listopadu. Jestliže se hlasování uskuteční, bude se jednat o první volby do Palestinské legislativní rady po 20 letech, připomíná agentura AFP.
Prezident Pavel na karlovarském festivalu navštívil Ondříčkův film Šeptej
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek s manželkou Evou na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary navštívil projekci filmu režiséra Davida Ondříčka Šeptej. Večer čeká hlavu státu setkání s českými filmaři. Před městským divadlem Pavla za velkého zájmu médií přivítala delegace festivalu v čele s jeho výkonným ředitelem Kryštofem Muchou. Prezident Pavel navštěvuje karlovarský festival opakovaně.
Ve Zlíně se zřítila další část hořící budovy, nikdo neutrpěl zranění
Ve Zlíně se dnes odpoledne zřítila další, už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Stále platí, že hasiči neevidují žádné zranění. Uvedli to na síti X. Část objektu se zbortila už po poledni. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou, s likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhá také vrtulník. Požár stále nemají pod kontrolou.