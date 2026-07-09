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Nosková - Kosťuková. Tenistka z Valašska hraje první semifinále grandslamu v kariéře

Sport

Sledujte online přenos ze semifinále tenisového Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.

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Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik
Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik

Prezident Pavel na karlovarském festivalu navštívil Ondříčkův film Šeptej

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek s manželkou Evou na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary navštívil projekci filmu režiséra Davida Ondříčka Šeptej. Večer čeká hlavu státu setkání s českými filmaři. Před městským divadlem Pavla za velkého zájmu médií přivítala delegace festivalu v čele s jeho výkonným ředitelem Kryštofem Muchou. Prezident Pavel navštěvuje karlovarský festival opakovaně.

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požár, výšková budova č.34 Baťova areálu
požár, výšková budova č.34 Baťova areálu
požár, výšková budova č.34 Baťova areálu

Ve Zlíně se zřítila další část hořící budovy, nikdo neutrpěl zranění

Ve Zlíně se dnes odpoledne zřítila další, už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Stále platí, že hasiči neevidují žádné zranění. Uvedli to na síti X. Část objektu se zbortila už po poledni. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou, s likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhá také vrtulník. Požár stále nemají pod kontrolou.

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