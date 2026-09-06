Nosková - Kosťuková. Opakování bitvy z Londýna, Češka usiluje o čtvrtfinále US Open
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového US Open mezi Lindou Noskovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.
Přelom v Německu? AfD podle prognóz triumfovala v zemských volbách
Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko dnes vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5 procenta hlasů.
Na jezeře se objevil záhadný ostrov, pak beze stopy zmizel. Už se ví, co se stalo
Turisté v kanadské Britské Kolumbii narazili na neobvyklý přírodní úkaz, když se uprostřed největší tamní sladkovodní nádrže objevil plovoucí ostrov o rozloze téměř jednoho hektaru. Poté co záhadně zmizel ze satelitních snímků a vyvolal pozornost médií po celém světě, se ho nyní podařilo znovu dohledat. Stále ale není úplně jasné, odkud se vzal.
ŽIVĚ Hradec - Sparta 2:1. Letenští čelí dalším potížím, Karabec ale snížil
Sledujte online přenos z utkání sedmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Hradcem Králové a Spartou Praha.
Severské derby skončilo triumfem Liberce, Baník utrpěl debakl v Boleslavi
Fotbalisté Liberce zvítězili v 7. kole první ligy v podještědském derby v Jablonci 2:1. Všechny góly padly po změně stran. Domácí v první půli dvakrát nastřelili brankovou konstrukci, skóre ale otevřel v 50. minutě střídající Patrik Dulay. Za Jablonce srovnal Saidou Alioum, poslední slovo však měl hostující Vasil Kušej.
ŽIVĚ "Nový impuls snahám ukončit válku". Trumpovi emisaři chválí jednání v Kyjevě
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner v neděli přicestovali do Kyjeva na svou první oficiální návštěvu Ukrajiny, píše agentura Reuters. S prezidentem Volodymyrem Zelenským jednají o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V sobotu se dvojice vyslanců prezidenta Donalda Trumpa setkala v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.