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Nosková - Kosťuková. Opakování bitvy z Londýna, Češka usiluje o čtvrtfinále US Open

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Sledujte online přenos z osmifinále tenisového US Open mezi Lindou Noskovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.

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Saxony-Anhalt state elections in Magdeburg
Saxony-Anhalt state elections in Magdeburg

Přelom v Německu? AfD podle prognóz triumfovala v zemských volbách

Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko dnes vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5 procenta hlasů.

Na kanadské přehradě se objevil záhadný ostrov.
Na kanadské přehradě se objevil záhadný ostrov.
Na kanadské přehradě se objevil záhadný ostrov.

Na jezeře se objevil záhadný ostrov, pak beze stopy zmizel. Už se ví, co se stalo

Turisté v kanadské Britské Kolumbii narazili na neobvyklý přírodní úkaz, když se uprostřed největší tamní sladkovodní nádrže objevil plovoucí ostrov o rozloze téměř jednoho hektaru. Poté co záhadně zmizel ze satelitních snímků a vyvolal pozornost médií po celém světě, se ho nyní podařilo znovu dohledat. Stále ale není úplně jasné, odkud se vzal.

hráči FC Slovan Liberec, fotbalisté, sportovci, radost
hráči FC Slovan Liberec, fotbalisté, sportovci, radost
hráči FC Slovan Liberec, fotbalisté, sportovci, radost

Severské derby skončilo triumfem Liberce, Baník utrpěl debakl v Boleslavi

Fotbalisté Liberce zvítězili v 7. kole první ligy v podještědském derby v Jablonci 2:1. Všechny góly padly po změně stran. Domácí v první půli dvakrát nastřelili brankovou konstrukci, skóre ale otevřel v 50. minutě střídající Patrik Dulay. Za Jablonce srovnal Saidou Alioum, poslední slovo však měl hostující Vasil Kušej.

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U.S. President Trump's special envoy Witkoff and son-in-law Kushner visit Kyiv
U.S. President Trump's special envoy Witkoff and son-in-law Kushner visit Kyiv
U.S. President Trump's special envoy Witkoff and son-in-law Kushner visit Kyiv

ŽIVĚ "Nový impuls snahám ukončit válku". Trumpovi emisaři chválí jednání v Kyjevě

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner v neděli přicestovali do Kyjeva na svou první oficiální návštěvu Ukrajiny, píše agentura Reuters. S prezidentem Volodymyrem Zelenským jednají o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V sobotu se dvojice vyslanců prezidenta Donalda Trumpa setkala v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

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