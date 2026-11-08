Nosková - Kosťuková 6:2, 6:4. Češka bleskově zapsala první výhru na Turnaji mistryň
Sledujte online přenos z utkání ve skupině tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells mezi Lindou Noskovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
„Dlužíte mu omluvu.“ Horníček ohromil Anglii, šokovaný výraz hvězdy dobyl sítě
Jeden týden je kritizován, některými až zatracován, aby byl o pár dní později pro změnu vynášen do nebes. Lukáš Horníček naplno prožívá horskou dráhu jménem Premier League. Aktuálně je český brankář za hrdinu. Po remíze na hřišti Fulhamu ho velebí nejen nároční fanoušci Newcastlu United, ale celá fotbalová Anglie.
Nekorektní, ale velmi vtipné a chytré. Malkovich exceluje ve filmu Divoký kůň Devítka
Pátý celovečerní snímek britsko-irského dramatika, scenáristy a režiséra Martina McDonagha s názvem Divoký kůň Devítka se odehrává v Chile v předvečer vojenského převratu v roce 1973. Jeho provokativní humor zahaluje posmutnělý příběh o mužském přátelství, pocitech viny a smrtelnosti. Zároveň je to režisérův dosud nejpolitičtější film.
Rusové si oblíbili čínská telefonní čísla. Když pak sednou do auta, nestačí se divit
Kombinace čínského telefonního čísla a čínského automobilu není pro jeho majitele v Rusku žádnou velkou výhrou. Hackerům usnadňuje dálkové zotročení aut, za jejich „osvobození“ pak požadují výkupné.
Ve hře je další stávka. Babiš neustoupí: lidé z ČT a rozhlasu nastínili, co bude dál
Necelý týden po stávce zaměstnanců médií veřejné služby deník Aktuálně.cz zpovídal Elišku Záleskou, členku stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně za ČT a Lucii Pávovou ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně za ČRo. Jak stávku hodnotí, jak vnímají reakce politiků a s čím jdou do příštích dnů a týdnů?