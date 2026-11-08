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Sport
Přenos skončil

Nosková - Kosťuková 6:2, 6:4. Češka bleskově zapsala první výhru na Turnaji mistryň

Sport
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Sledujte online přenos z utkání ve skupině tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells mezi Lindou Noskovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.

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Agenti CIA Chris (John Malkovich) a Lee (Sam Rockwell) připravují v Chile tajnou operaci.
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Agenti CIA Chris (John Malkovich) a Lee (Sam Rockwell) připravují v Chile tajnou operaci.

Nekorektní, ale velmi vtipné a chytré. Malkovich exceluje ve filmu Divoký kůň Devítka

Pátý celovečerní snímek britsko-irského dramatika, scenáristy a režiséra Martina McDonagha s názvem Divoký kůň Devítka se odehrává v Chile v předvečer vojenského převratu v roce 1973. Jeho provokativní humor zahaluje posmutnělý příběh o mužském přátelství, pocitech viny a smrtelnosti. Zároveň je to režisérův dosud nejpolitičtější film.

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