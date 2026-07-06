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Sport
ŽIVĚ

Nosková - Keysová. Češka hraje proti šampionce o svůj životní průlom na Wimbledonu

Sport

Sledujte online přenos z osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Madison Keysovou z USA.

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ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF

Časosběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové sklidil ve Varech ovace

Na festivalu v Karlových Varech měl dnes v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení premiéru časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Režisérka v něm navazuje na svůj předchozí dokument Bára B.- live. Dokument s prostým názvem Bára Basiková, který mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády, sklidil ohromný aplaus publika.

Šéf světového fotbalu Gianni Infantino a americký prezident Donald Trump při setkání v roce 2018
Šéf světového fotbalu Gianni Infantino a americký prezident Donald Trump při setkání v roce 2018
Šéf světového fotbalu Gianni Infantino a americký prezident Donald Trump při setkání v roce 2018

"Brilantní rozhodnutí." Trump se přiznal, že orodoval za vyloučeného Američana

„Dokázal si Folarin Balogun kdy představit, že se jednoho dne ocitne v centru telefonátu s Donaldem Trumpem? Nejspíš ne," napsal francouzský deník Le Parisien. Až dosud se americký prezident držel v průběhu fotbalového šampionátu v ústraní. Zato teď svým zásahem pobouřil celý svět. První muž USA potvrdil, že intervenoval ve prospěch amerického reprezentanta.

NATO Secretary General Rutte holds a press conference ahead of a NATO leaders summit in Ankara
NATO Secretary General Rutte holds a press conference ahead of a NATO leaders summit in Ankara
NATO Secretary General Rutte holds a press conference ahead of a NATO leaders summit in Ankara

Vzkaz Trumpovi. Kanada a Evropa se blíží k 5 % HDP na obranu, oznámil šéf NATO

Do obrany a bezpečnosti investují evropské státy Severoatlantické aliance a Kanada zhruba čtyři procenta HDP. Uvedl to dnes na tiskové konferenci generální tajemník NATO Mark Rutte. Do roku 2035 by se výdaje na armádu a další bezpečnostní aktivity měly zvýšit na pět procent. Vývoj výdajů na obranu bude jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře, který se koná v úterý a ve středu.

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Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Masivní útok na Kyjev má už víc než 20 obětí. Zelenskyj žádá jednání Rady bezpečnosti

Ruské ministerstvo obrany informovalo o „masivním“ útoku na Kyjev a další cíle za použití raket a dronů. Při útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 21 lidí, uvedly ukrajinské úřady. Podle vojenské správy v Kyjevě bylo z trosek vyproštěno tělo ženy, čímž bilance mrtvých v ukrajinské metropoli stoupla na 15. V okolní Kyjevské oblasti evidují úřady už šest mrtvých.

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