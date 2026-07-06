Nosková - Keysová. Češka hraje proti šampionce o svůj životní průlom na Wimbledonu
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Madison Keysovou z USA.
Časosběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové sklidil ve Varech ovace
Na festivalu v Karlových Varech měl dnes v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení premiéru časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Režisérka v něm navazuje na svůj předchozí dokument Bára B.- live. Dokument s prostým názvem Bára Basiková, který mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády, sklidil ohromný aplaus publika.
"Brilantní rozhodnutí." Trump se přiznal, že orodoval za vyloučeného Američana
„Dokázal si Folarin Balogun kdy představit, že se jednoho dne ocitne v centru telefonátu s Donaldem Trumpem? Nejspíš ne," napsal francouzský deník Le Parisien. Až dosud se americký prezident držel v průběhu fotbalového šampionátu v ústraní. Zato teď svým zásahem pobouřil celý svět. První muž USA potvrdil, že intervenoval ve prospěch amerického reprezentanta.
Bouzková ve Wimbledonu končí, může litovat nevyužitých brejkbolů
Marie Bouzková nepostoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Nasazená jednadvacítka dnes prohrála s o čtyři místa níže nasazenou Belgičankou Elise Mertensovou 4:6, 4:6. Utkání na londýnské trávě ztratila za necelé dvě hodiny.
Vzkaz Trumpovi. Kanada a Evropa se blíží k 5 % HDP na obranu, oznámil šéf NATO
Do obrany a bezpečnosti investují evropské státy Severoatlantické aliance a Kanada zhruba čtyři procenta HDP. Uvedl to dnes na tiskové konferenci generální tajemník NATO Mark Rutte. Do roku 2035 by se výdaje na armádu a další bezpečnostní aktivity měly zvýšit na pět procent. Vývoj výdajů na obranu bude jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře, který se koná v úterý a ve středu.
ŽIVĚ Masivní útok na Kyjev má už víc než 20 obětí. Zelenskyj žádá jednání Rady bezpečnosti
Ruské ministerstvo obrany informovalo o „masivním“ útoku na Kyjev a další cíle za použití raket a dronů. Při útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 21 lidí, uvedly ukrajinské úřady. Podle vojenské správy v Kyjevě bylo z trosek vyproštěno tělo ženy, čímž bilance mrtvých v ukrajinské metropoli stoupla na 15. V okolní Kyjevské oblasti evidují úřady už šest mrtvých.