Nosková jede. V jedné statistice je nejlepší na světě, Američanka byla minule paf

před 2 hodinami
Tři americké superhvězdy a Linda Nosková. Takové je semifinálové složení velkého tenisového turnaje v Pekingu. Dvacetiletá Češka už vyhrála v čínském hlavním městě čtyři zápasy a poprvé v kariéře bude v první dvacítce světa. V jedné statistice letošní sezony je dokonce ze všech nejlepší.
Dojít v Pekingu, ze kterého by Číňané jednou chtěli mít pátý grandslam, mezi čtyři vyvolené, je pro Noskovou výrazným úspěchem.

Mezi absolutní smetánkou se ocitla po boku světové trojky Coco Gauffové, čtyřky Amandy Anisimovové a sedmičky Jessicy Pegulaové. Právě s poslední jmenovanou Američankou se v sobotu v poledne středoevropského času utká o postup do finále.

Nosková se stala historicky nejmladší českou hráčkou, která na turnajích kategorie WTA 1000 rozrazila semifinálové brány.

Letos už je v semifinále počtvrté a celkově na nejvyšším okruhu podesáté. Tuto metu přitom zdolala jako teprve třetí tenistka narozená po roce 2003. Před ní to dokázaly zatím jen Coco Gauffová a Ruska Diana Šnajderová.

V jedné statistice je Nosková v tomto roce dokonce nejlepší na světě.

Jak uvádí oficiální stránka WTA, přerovská hráčka nasbírala letos už 12 vítězství v Asii. Nikdo jich nemá víc, druhá Polka Iga Šwiateková vyhrála na asijském kontinentu jedenáct zápasů.

V sobotu rozjetá Nosková uzavře letošní trilogii proti Pegulaové. Zatím je to 1:1.

Zatímco v únoru v Dubaji Češka vyhrála 2:0 na sety, favoritka jí porážku oplatila v červnu na trávě v německém Bad Homburgu.

Právě tam ale Nosková vyprodukovala těžko uvěřitelný highlight, po kterém zůstala Pegulaová stát jako opařená a nakonec se okázalému úderu soupeřky musela smát.

"Tomu nevěřím," zvolal komentátor po míči, který Nosková podle oficiálního webu WTA "neměla žádné právo vyhrát". 

Linda Nosková, Peking 2025
2:32

Nosková se ve třetím setu dostala do prekérní situace, která se po každém dalším úderu Pegulaové jevila jako stále více neřešitelná. 

Zkrácení Američanky vrátila sprintující Češka jen s vypětím všech sil, rychle se přesunula k míči na druhou stranu, také jej vrátila, ale jen nevydařeným lobem přesně na smeč soupeřce.

Pegulaová tušila, že je hotovo. S cílem minimalizovat riziko ubrala na razanci, ale míč zahrála na jistotu k čáře. Jenže nestačila se divit. A s ní i všichni přítomní.

Nosková se v poslední chvíli dostala k míčku a bekhendem hraným téměř od země jej poslala přes síť. Pegulaová se ohlédla a s hrůzou zjistila, že balonek padá do rohu s milimetrovou přesností.

Češka se bez velkých oslav opřela o hrazení, Američanku zase zachytily kamery zlomenou v pase. Po počátečním šoku se musela smát tomu, co právě zažila.

"Pegulaová honila soupeřku z rohu do rohu, výměna byla prakticky rozhodnutá. Nosková ale našla způsob. Ve výpadu a úplně natažená vypálila čistý winner. Šlo o jeden z těch momentů, které si pustíte několikrát za sebou," vysvětlila WTA, proč podivuhodný kousek Lindy Noskové zvolila nejlepším úderem měsíce června.

Pekingské semifinále Nosková vs. Pegulaová vysílá stanice CANAL+ Sport 2 a deník Aktuálně.cz jej nabídne v podrobné online reportáži.

