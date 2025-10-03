Nosková jede. V jedné statistice je nejlepší na světě, Američanka byla minule paf

Dojít v Pekingu, ze kterého by Číňané jednou chtěli mít pátý grandslam, mezi čtyři vyvolené, je pro Noskovou výrazným úspěchem.
Mezi absolutní smetánkou se ocitla po boku světové trojky Coco Gauffové, čtyřky Amandy Anisimovové a sedmičky Jessicy Pegulaové. Právě s poslední jmenovanou Američankou se v sobotu v poledne středoevropského času utká o postup do finále.
Nosková se stala historicky nejmladší českou hráčkou, která na turnajích kategorie WTA 1000 rozrazila semifinálové brány.
Letos už je v semifinále počtvrté a celkově na nejvyšším okruhu podesáté. Tuto metu přitom zdolala jako teprve třetí tenistka narozená po roce 2003. Před ní to dokázaly zatím jen Coco Gauffová a Ruska Diana Šnajderová.
V jedné statistice je Nosková v tomto roce dokonce nejlepší na světě.
Jak uvádí oficiální stránka WTA, přerovská hráčka nasbírala letos už 12 vítězství v Asii. Nikdo jich nemá víc, druhá Polka Iga Šwiateková vyhrála na asijském kontinentu jedenáct zápasů.
10 - Linda Noskova has made her 10th career WTA-level semi-final: she is the third player born since 2004 to reach 10+ semi-finals after Coco Gauff and Diana Shnaider. Raring. #ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA @WTA pic.twitter.com/ttDMUgsIKD— OptaAce (@OptaAce) October 3, 2025
V sobotu rozjetá Nosková uzavře letošní trilogii proti Pegulaové. Zatím je to 1:1.
Zatímco v únoru v Dubaji Češka vyhrála 2:0 na sety, favoritka jí porážku oplatila v červnu na trávě v německém Bad Homburgu.
Právě tam ale Nosková vyprodukovala těžko uvěřitelný highlight, po kterém zůstala Pegulaová stát jako opařená a nakonec se okázalému úderu soupeřky musela smát.
"Tomu nevěřím," zvolal komentátor po míči, který Nosková podle oficiálního webu WTA "neměla žádné právo vyhrát".
Nosková se ve třetím setu dostala do prekérní situace, která se po každém dalším úderu Pegulaové jevila jako stále více neřešitelná.
Zkrácení Američanky vrátila sprintující Češka jen s vypětím všech sil, rychle se přesunula k míči na druhou stranu, také jej vrátila, ale jen nevydařeným lobem přesně na smeč soupeřce.
Pegulaová tušila, že je hotovo. S cílem minimalizovat riziko ubrala na razanci, ale míč zahrála na jistotu k čáře. Jenže nestačila se divit. A s ní i všichni přítomní.
Nosková se v poslední chvíli dostala k míčku a bekhendem hraným téměř od země jej poslala přes síť. Pegulaová se ohlédla a s hrůzou zjistila, že balonek padá do rohu s milimetrovou přesností.
yes 👏 she 👏 did— wta (@WTA) July 10, 2025
The shot of the month winner for June is... Linda Noskova!
Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/EEUnef93nZ
Češka se bez velkých oslav opřela o hrazení, Američanku zase zachytily kamery zlomenou v pase. Po počátečním šoku se musela smát tomu, co právě zažila.
"Pegulaová honila soupeřku z rohu do rohu, výměna byla prakticky rozhodnutá. Nosková ale našla způsob. Ve výpadu a úplně natažená vypálila čistý winner. Šlo o jeden z těch momentů, které si pustíte několikrát za sebou," vysvětlila WTA, proč podivuhodný kousek Lindy Noskové zvolila nejlepším úderem měsíce června.
