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Sport

Nosková i Menšík na úvod v Cincinnati vyhráli, Djokovič neuspěl

ČTK

Wimbledonská šampionka Linda Nosková vstoupila do tenisového turnaje v Cincinnati vítězstvím. Ve druhém kole porazila dvakrát 6:3 Katie Boulterovou z Velké Británie.

WTA 500 - Berlin Open
Linda NoskováFoto: REUTERS – Fabrizio Bensch
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Úvodní utkání zvládl také Jakub Menšík, který po tříhodinové bitvě udolal 7:5, 2:6 a 7:6 Mattiu Bellucciho z Itálie. Ve třetím kole dvacetiletý český hráč nastoupí proti lepšímu z dvojice Rinky Hijikata z Austrálie, Luciano Darderi z Itálie.

Jednadvacetiletá Nosková měla zápas od začátku pod kontrolou. Jen jednou přišla o podání, sama ho Boulterové sebrala pětkrát a zaznamenala deset es. Její další soupeřkou bude buď domácí Peyton Stearnsová, nebo Dánka Clara Tausonová.

Menšíkovi k zisku prvního setu stačil jediný brejk, ve druhém však ztratil servis dvakrát a Bellucci srovnal. Ve druhé sadě Menšík smazal ztrátu 2:4 a v tie-breaku poté uspěl 7:5. Za stavu 5:5 mu pomohla Italova jediná dvojchyba v zápase.

S turnajem se nečekaně hned v úvodním utkání rozloučil trojnásobný šampion Novak Djokovič ze Srbska. Vítěz rekordních 24 grandslamů prohrál 6:2, 4:6 a 4:6 s Thiagem Tirantem z Argentiny, který je padesátý ve světovém žebříčku.

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Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Menšík (14-ČR) - Bellucci (It.) 7:5, 2:6, 7:6 (7:5), Tirante (Arg.) - Djokovič (3-Srb.) 2:6, 6:4, 6:4, Cobolli (7-It.) - Kecmanovič (Srb.) 6:1, 4:6, 6:3, Vallejo (Parag.) - Vacherot (15-Mon.) 6:3, 6:3, Tabilo (22-Chile) - Struff (Něm.) 6:3, 6:4, Blockx (28-Belg.) - Navone (Arg.) 6:3, 6:4, Landaluce (Šp.) - Arnaldi (31-It.) 6:4, 4:6, 6:4.

Ženy (dotace 7,433.076 dolarů):

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Dvouhra - 2. kolo: Nosková (6-ČR) - Boulterová (Brit.) 6:3, 6:3, Anisimovová (9-USA) - Sönmezová (Tur.) 6:2, 6:3, Šnajderová (14-Rus.) - Mariaová (Něm.) 6:2, 7:5, Ealaová (17-Fil.) - Ruseová (Rum.) 6:1, 3:0, skreč, Kalinská (18-Rus.) - McNallyová (USA) 6:3, 6:4, Chwaliňská (19-Pol.) - Bucsaová (Šp.) 6:2, 6:2, Frechová (Pol.) - Ostapenková (26-Lot.) 6:1, 6:3, Čang Šuaj (Čína) - Dayová (USA) 2:6, 6:2, 6:2.

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