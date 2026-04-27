Nosková - Gauffová. Češka proměňuje hned první brejkbol, světové trojce bere podání
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového turnaje v Madridu mezi Lindou Noskovou a Coco Gauffovou z USA. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
Dva mrtvé a desítky zraněných. Moskvu zasáhla sněhová bouře, jakou nezažila od carských dob
Nejméně dva mrtvé a více než tři desítky zraněných si vyžádaly rozmary počasí v Rusku, kde mokrý sníh a silný vítr pokácely stovky stromů, které poškodily desítky aut. Bez proudu se ocitlo 76 tisíc lidí, uvedla v pondělí agentura Interfax. V Samaře padající stromy zabily mladou dívku a muže, dodala s odvoláním na prokuraturu.
„Těším se, až mě ve StarDance učešou a namalujou,“ říká kaskadérka Hana Dvorská
Haně Dvorské v životě adrenalin nechybí, letos ji ale čeká nové dobrodružství v podobě účasti v soutěži StarDance …když hvězdy tančí. I v šestašedesáti letech stále působí jako kaskadérka a receptem na šťastný a kvalitní život je pro ni kromě spánku a pohybu i láska. V osmdesáti ji ostatně ještě čeká svatba.
Rusové pálili po civilistech. Drtivý útok na velké město, zraněné jsou i malé děti
Ruská armáda v noci na 27. dubna zaútočila drony na ukrajinskou Oděsu. Cílem byly obytné domy a hotel. Mezi zraněnými jsou i dvě děti.
Babiš: ČEZ v Ázerbájdžánu usiluje o dlouhodobé dodávky zemního plynu
Energetická skupina ČEZ usiluje o dohodu o dlouhodobých dodávkách zemního plynu z Ázerbájdžánu. Řekl to v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) v ázerbájdžánském městě Gabala po jednání s prezidentem této zakavkazské země Ilhamem Alijevem. Baku má zase zájem o prohloubení spolupráce obou zemí v obranném průmyslu.
ŽIVĚ Írán přišel s novým návrhem pro ukončení války se Spojenými státy
Írán předložil Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války s tím, že jaderné rozhovory by se odložily až na pozdější fázi vyjednávání. V noci na pondělí o tom informoval portál Axios s odvoláním na své zdroje. Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.