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Nosková - Bucsaová 1:0. Česká jednička ztratila luxusní náskok, tiebreak ale vydřela

Sport
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Sledujte online přenos z utkání semifinále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Lindou Noskovou a Cristinou Bucsaovou ze Španělska.

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Připravovali jsme se na americkou invazi, přiznal kanadský premiér. Jak by vypadala?

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