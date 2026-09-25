Nosková - Bucsaová 1:0. Česká jednička ztratila luxusní náskok, tiebreak ale vydřela
Sledujte online přenos z utkání semifinále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Lindou Noskovou a Cristinou Bucsaovou ze Španělska.
Připravovali jsme se na americkou invazi, přiznal kanadský premiér. Jak by vypadala?
Americký prezident Donald Trump o tom, že by se Kanada mohla stát 51. státem USA, mluví veřejně už téměř dva roky. Kromě pokračujícího ekonomického nátlaku se objevily i úvahy, zda by Washington mohl k dosažení tohoto cíle sáhnout k vojenské síle. Kanadský premiér Mark Carney nyní uvedl, že zemi na tuto možnost připravoval.
KVÍZ: Zvládnete diktát z češtiny na jedničku? Pátá otázka je pro fajnšmekry
Bít, či nebýt? Tuhle otázku si klade nejen Hamlet, ale i každý školák při diktátech či přijímacích zkouškách. Pojďte si vyzkoušet, jak byste v takovém diktátu obstáli, a pokud máte doma školáka, můžete si klidně zasoutěžit, kdo z vás bude mít lepší výsledek.
Zoo Praha představila pět zdravých gepardích mláďat, do výběhu vyrazí příští týden
Pražská zoo se návštěvníkům už brzy pochlubí pěti novými gepardy štíhlými. Paterčata se v Praze narodila 18. června a všechna dobře prospívají. Čtyři samci a jedna samice zatím žijí se svou sedmiletou matkou Daenerys v odděleném výběhu, od příštího týdne je ale uvidí i veřejnost, a to ve výběhu vedle Pavilonu šelem a plazů.
Promiňte. Maďarsko se v Praze omlouvalo. Chce být opět za spojence
Maďarsko je zpět a začíná omluvou. Nový ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi se v Praze na konferenci Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) omluvil před týdnem Finsku a Švédsku za to, že Orbánova vláda roky blokovala jejich vstup do NATO.
Kapitánem české fotbalové reprezentace zůstane Krejčí, promluvil o svém zdraví
Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března.