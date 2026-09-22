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Sport
Přenos skončil

Nosková - Boulterová 2:0. Wimbledonská šampionka přidala druhý bod, Češky postupují

Sport
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Sledovali jsme online druhé utkání čtvrtfinále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Lindou Noskovou a Katie Boulterovou z Velké Británie.

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