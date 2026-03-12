Přeskočit na obsah
Benative
12. 3. Řehoř
Sport

Nosková a její snové tažení. V Kalifornii čeká Češku žhavé semifinále proti Sabalenkové

ČTK,Sport

Tenistka Linda Nosková porazila ve čtvrtfinále v Indian Wells 6:2, 4:6, 6:2 Australanku Talii Gibsonovou a na turnaji přezdívaném "pátý grandslam" postoupila do semifinále. V něm jednadvacetiletou Češku čeká světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska.

Indian Wells Tennis
Linda Nosková na turnaji v Indian WellsFoto: CTK
Turnajová i nasazená čtrnáctka Nosková potvrdila proti australské vrstevnici roli žebříčkové favoritky. Gibsonová, které patří 112. místo pořadí WTA Tour, do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace. Zápas sestával převážně z rychlých výměn, navzdory tomu, že se hrály tři sety, trval jen něco přes hodinu a půl.

Nosková si pomohla 13 esy, na druhou stranu udělala deset dvojchyb. Po relativně jednoznačném prvním setu vsetínská rodačka ztratila hned v úvodním gamu druhé sady servis a ztrátu už nedohnala. V rozhodujícím setu nicméně česká favoritka získala první tři hry a náskok si udržovala, zápas poté zakončila čistou hrou při podání soupeřky.

Ve druhém kariérním semifinále na turnajích nejvyšší kategorie WTA 1000 se Nosková podruhé v kariéře střetne se Sabalenkovou, jež ve čtvrtfinále zdolala 7:6, 6:4 Kanaďanku Victorii Mbokovou. Dosud jediný vzájemný duel před třemi lety v Adelaide vyhrála Běloruska, jež usiluje o první triumf v Indian Wells.

Poprvé do semifinále tohoto turnaje postoupil Němec Alexander Zverev poté, co ve čtvrtfinále porazil 6:2, 6:3 Francouze Arthura Filse. Zverev je pátým tenistou historie, jenž se dostal mezi nejlepší čtyřku na všech devíti aktuálních turnajích série Masters. Před ním to dokázaly jen světové jedničky - Novak Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer a Andy Murray.

V semifinále se druhý nasazený Zverev střetne s turnajovou dvojkou Jannikem Sinnerem. Také Ital se v dnešním čtvrtfinále příliš nezdržel, domácího Američana Learnera Tiena zdolal 6:1, 6:2.

Americké šlágry na CANAL+ Sport

Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.

