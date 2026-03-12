Nosková a její snové tažení. V Kalifornii čeká Češku žhavé semifinále proti Sabalenkové

Tenistka Linda Nosková porazila ve čtvrtfinále v Indian Wells 6:2, 4:6, 6:2 Australanku Talii Gibsonovou a na turnaji přezdívaném "pátý grandslam" postoupila do semifinále. V něm jednadvacetiletou Češku čeká světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska.
Turnajová i nasazená čtrnáctka Nosková potvrdila proti australské vrstevnici roli žebříčkové favoritky. Gibsonová, které patří 112. místo pořadí WTA Tour, do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace. Zápas sestával převážně z rychlých výměn, navzdory tomu, že se hrály tři sety, trval jen něco přes hodinu a půl.
Nosková si pomohla 13 esy, na druhou stranu udělala deset dvojchyb. Po relativně jednoznačném prvním setu vsetínská rodačka ztratila hned v úvodním gamu druhé sady servis a ztrátu už nedohnala. V rozhodujícím setu nicméně česká favoritka získala první tři hry a náskok si udržovala, zápas poté zakončila čistou hrou při podání soupeřky.
Ve druhém kariérním semifinále na turnajích nejvyšší kategorie WTA 1000 se Nosková podruhé v kariéře střetne se Sabalenkovou, jež ve čtvrtfinále zdolala 7:6, 6:4 Kanaďanku Victorii Mbokovou. Dosud jediný vzájemný duel před třemi lety v Adelaide vyhrála Běloruska, jež usiluje o první triumf v Indian Wells.
Poprvé do semifinále tohoto turnaje postoupil Němec Alexander Zverev poté, co ve čtvrtfinále porazil 6:2, 6:3 Francouze Arthura Filse. Zverev je pátým tenistou historie, jenž se dostal mezi nejlepší čtyřku na všech devíti aktuálních turnajích série Masters. Před ním to dokázaly jen světové jedničky - Novak Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer a Andy Murray.
V semifinále se druhý nasazený Zverev střetne s turnajovou dvojkou Jannikem Sinnerem. Také Ital se v dnešním čtvrtfinále příliš nezdržel, domácího Američana Learnera Tiena zdolal 6:1, 6:2.
Olomouc v prvním osmifinále Konferenční ligy remizovala s Mohučí
Fotbalisté Olomouce remizovali v úvodním osmifinálovém utkání Konferenční ligy doma s Mohučí 0:0. Hanáci udrželi v šestém soutěžním zápase v řadě neporazitelnost, ale zároveň na 11 utkání protáhli sérii, během níž český tým na pohárové scéně neporazil zástupce bundesligy.
ŽIVĚ Izrael zničí Írán a Hizballáh, Írán už není, co býval, uvedl Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael rozdrtí Írán a Hizballáh. Dodal, že po téměř dvoutýdenních izraelsko‑amerických útocích na íránské území už Írán není takový, jako býval, a že jeho elitní jednotky utrpěly těžké ztráty. Netanjahu to ve čtvrtek podle agentur AFP a Reuters uvedl během své první tiskové konference od vypuknutí války proti Íránu.
Studenti přemohli střelce při útoku na univerzitě Old Dominion v USA
Jeden člověk dnes zemřel a další dva utrpěli zranění při střelbě na americké univerzitě Old Dominion v Norfolku ve Virginii, mrtev je rovněž útočník. Na síti X to oznámil šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel s tím, že FBI případ vyšetřuje jako terorismus.
Euforie v Kladně, Sparta krok od šokujícího konce. Další prodloužení rozhodl Ojamäki
Hokejisté Kladna zvítězili ve třetím utkání série předkola play off extraligy nad Spartou 2:1 v prodloužení. V sérii se ujali vedení 2:1 na zápasy a chybí jim jediná výhra k postupu do čtvrtfinále.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).