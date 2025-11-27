"Nosí uvnitř sebe monstrum." Bývalý trenér popsal problémy ruské tenisové superstar

Na čtyřech odehraných grandslamech sezony vyhrál jediný zápas. Sezonu zakončil na 13. místě žebříčku. To je pro někdejšího krále tenisu trochu málo. I proto postupně vyměnil tým.
Gilles Simon, bývalý elitní francouzský hráč, se s Medveděvem rozloučil už na začátku letošní sezony a nyní se v rozhovoru pro stanici Eurosport rozpovídal o tom, jak náročné bylo s aktuálně devětadvacetiletým tenistou spolupracovat.
"První konflikt jsme měli na loňském US Open, celý turnaj odehrál s tím, že zalezl hluboko za základní čáru. To bylo z mé strany absolutně netaktické a i když to na první kola stačilo, bylo mi jasné, že proti Janniku Sinnerovi musí hrát jinak," líčil Simon.
Medveděv si ovšem nedal říct, prohrál a tak začal jeho ústup ze slávy, obzvlášť na grandslamech.
"Daniil má nějaký styl hry, se kterým vyhrál US Open. Je těžké ho v jeho věku přesvědčit k nějakým změnám, není to žádný dvacetiletý kluk, který ještě nemá vytyčenou cestu," vysvětlil někdejší hráč první desítky.
Nešlo ale jen o tenisové věci, specifický je prý i Medveděvův lidský přístup. "Mimo kurt je to extrémně milý chlap, ale když se dostane na kurt, nosí v sobě malé monstrum a je těžké ho zvládnout," rýpl si Simon do excesů ruského tenisty.
V prvním kole letošního US Open chování rodáka z Moskvy, který se divoce hádal s rozhodčím a házel raketou, už ocenili pořadatelé i pokutou.
Se Simonem se ale rozešel už na začátku letošní sezony. "Prostě mi řekl, že už jsem ho ke změnám tlačil dost a že už to dál nejde. Rozešli jsme se v dobrém," dodal Simon.
Medveděv dlouhodobě vnímá kritiku, která na něj prší po bouřlivých výstupech během zápasů.
"Po US Open jsem se omluvil všem, kteří si to zasloužili, ale to je všechno. Nejsem ten typ člověka, který se bude omlouvat celému světu. Raději budu na kurtu sám sebou a v soukromí slušný, než naopak," řekl Medveděv v nedávném podcastu na youtubovém kanálu Bolshe.