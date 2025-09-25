Nikdy jsi neměla být profesionální tenistkou, slyšela Češka od maminky. Teď zase září

Možná to v očích českého tenisového fanouška zastínil návrat Karolíny Plíškové, ale na portugalský turnaj v Caldas da Rainha vyrazila i Knutsonová a zcela nenápadně se protáhla až do finále.
Dcera české lyžařky a amerického cyklisty se v posledních měsících propadla do druhé poloviny třetí stovky, přestože už byla na pozicích, díky kterým mohla hrát kvalifikace grandslamů. Reprezentovala Českou republiku také na United Cupu.
"V tenise jsem dosáhla už víc, než jsem si kdy myslela, že dosáhnu. Na okruhu jsem třetím rokem a je těžké udržet tuhle perspektivu. Na okruhu se neustále snaží někdo prorazit, objevují se stále nové juniorské hvězdy, pořád je někdo, komu se daří. A právě o těch se nejvíc píše. Ne o těch, co padají žebříčkem. Proto když prohráváte, máte pocit, že se to děje jen vám," popsala na svém blogu osmadvacetiletá tenistka.
Její tenisová cesta přitom vedla trochu netypicky přes americkou univerzitu v New Yorku, kde studovala žurnalistiku a u toho hrála.
"Moje máma mi často připomíná, že jsem nikdy neměla být profesionálkou. Jsem tady, protože jsem odmítla grantový Fulbrightův program a rozhodla se pro tenisovou kariéru, aniž bych věděla, jak to dopadne," vzpomíná.
I proto na delší dobu přestala psát svůj blog, kde fanoušky baví zajímavými postřehy z okruhu v angličtině, která je jejím druhým mateřským jazykem. Hlavou se jí honily negativní myšlenky.
"Tenisový svět vás vtáhne do sebe a propojí vaši sebeúctu s vašimi výsledky. Toto toxické prostředí ve vás vyvolá pocit, že se o vás, váš tenis ani váš blog nikdo nestará. Přitom vrcholy a pády v tenise se stávají extrémně často: je normální být v útlumu," vysvětlila.
Když se na začátku září vydala na portugalskou šňůru tří turnajů, na prvních dvou to na žádnou hitparádu nevypadalo. V singlu vyhrála ze tří zápasů jen jeden.
Jenže všechno nastartovala čtyřhra. V Evoře se na podniku ITF s dotací 40 tisíc dolarů dostala do finále po boku Američanky Malaiky Rapoluové.
"Dalo mi to první impuls. Pak jsem měla klíčový hovor s mým trenérem, ten mi dal další impuls a intenzivní dny cíleného tréninku před prvním zápasem to zpečetily," myslí si.
Výsledkem byla série čtyř vyhraných singlových utkání v řadě na turnaji WTA125 a finále, kde prohrála s jednadvacetiletým ruským talentem Polinou Jacenkovou.
"Kdybyste mi minulý týden řekli, že budu hrát finále turnaje WTA, nevěřila bych vám. Ale možná to byl tento týden klíč: nízká očekávání," vtipkovala.
Po delší době se tak vrátila do druhé stovky žebříčku, což jí pomůže v herním sebevědomí a v možnostech přihlašování na větší turnaje.
"Nechápejte mě špatně, ale na mých výsledcích hodně záleží. Důležité jsou finančně, emocionálně a ovlivňují kariérní trajektorii. Teď si potřebuji dát čas na zotavení těla a v dalším měsíci či dvou se chystám na turnaj ITF na Slovensku, ve Španělsku, ve Skotsku a turnaj WTA 125 v Itálii," nastínila nejbližší program Knutsonová.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.