„Nikdo už tě nechytí.“ Siniaková ohromila i partnerku, vyznání Američanky budí emoce

Návrat královny. Kateřina Siniaková je zase světovou jedničkou v tenisové čtyřhře a jedinečný způsob, jakým v posledních měsících s Američankou Taylor Townsendovou dominuje, znovu vyvolává obdiv tenisového světa.
To je jízda. Pár zvaný „Taylorina“ je letos k neporažení. Poté, co v březnu získal proslulý Sunshine Double, tedy po sobě jdoucí tituly na obřích turnajích v kalifornském Indian Wells a floridském Miami, nenašel konkurenci ani na antuce v Madridu.
Siniaková s Townsendovou přidaly třetí triumf na turnajích kategorie WTA 1000 v řadě. Celkem získaly šestý společný titul. Mají dva grandslamové a čtyři na „tisícovkách“.
„Už teď byly považovány za jeden z nejlepších párů tohoto sportu, nyní ale natáhly vítěznou sérii na patnáct zápasů. Díky tomu v novém vydání žebříčku WTA zaberou první dvě pozice,“ informoval oficiální web ženské tenisové asociace.
„Nezastavitelné,“ prezentovala organizace fenomenální bilanci na sociálních sítích.
Siniaková se vrací na trůn a v pondělí zahájí 181. týden na pozici světové jedničky. V celé historii je v tomto ohledu třetí nejúspěšnější deblistkou a může začít nahánět druhou Liezel Huberovou se 199 týdny. Nejlepší deblistkou všech dob je Martina Navrátilová se 237 týdny.
Ziskem 36. titulu Siniaková vyrovnala zápis věhlasných deblistek Sary Erraniové a Sie Šu-wej.
Česko-americký pár v Madridu ztratil set jen v úvodním kole proti dvojici Ljudmila Kičenoková - Desirae Krawczyková. Po dramatickém supertiebreaku končícím nejtěsnějším výsledkem 10:8 tehdy unikly šokujícímu vyřazení.
„Od té doby ale byly prakticky nedotknutelné,“ glosovala WTA.
Nedělní finále v madridském stánku Caja Mágica nabídlo tenis vysoké kvality. Siniaková se v úvodu trápila, nakonec ale předváděla jednu parádu za druhou. Totéž se dá říct o Townsendové, která excelovala zejména na síti. Češka s Američankou si poradily s olympijskými medailistkami Mirrou Andrejevovou a Dianou Šnajderovou z Ruska 7:6, 6:2.
Závěrečné řeči nabídly spoustu emocí.
Jedenáctinásobná grandslamová vítězka Siniaková nejprve děkovala Townsendové za úžasné partnerství, které v poslední době překonává veškerá očekávání. Američanka potom zašla ještě dál a české partnerce připravila dojemné veřejné vyznání.
„Jsi ta nejlepší, která kdy hrála,“ uvedla rodačka z Chicaga pro začátek.
„A je mi ctí, že mohu být na stejné straně jako ty a i nadále po tvém boku psát historii. Myslím si, že už tě nikdy nikdo nechytí, ani já, ale jsem šťastná, že můžu stát při tobě a nazývat tě nejen parťačkou, ale také kamarádkou,“ dojímala Siniakovou třicetiletá americká tenistka, která se v novém žebříčku posune hned za svou spoluhráčku na druhé místo.
Také bilance Townsendová už budí respekt, se Sinakovou má dva grandslamové tituly, na turnajích velké čtyřky hrála dalších pět finále. V kapse už má celkem 15 deblových titulů.
Spektakulární sérii bude chtít „Taylorina“ ještě vyšperkovat nyní v Římě, na další prestižní antukové „tisícovce“.
Podívejte se na sestřih madridského finále:
