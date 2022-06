Nikdo neví, jak na tom je. Návrat Sereny budí vášně, zarazit ji může Bouzková

Je to velké téma. Na ženském okruhu asi to největší. Američanka Serena Williamsová se tento týden v Eastbourne vrací do hry po téměř roční pauze. Zatímco experti spekulují, v jaké formě může čtyřicetiletá tenisová veteránka být, Češka Marie Bouzková by slavný comeback ráda zhatila.

Když třiadvacetinásobná grandslamová šampionka loni předčasně odkulhala z prvního kola Wimbledonu, nikdo nemohl tušit, že to bude trvat téměř 12 měsíců, než se na kurtu objeví znovu. Související "Když nepřijdeš na trénink, jsem volný." Mouratoglou popsal drsný konec se Serenou Williamsová si dopřála dlouhou pauzu, během které se rozešla i s dlouholetým trenérem Patrickem Mouratoglouem. Až minulý týden na sociálních sítích oznámila, že se na trávě vrací do akce, aby zase stihla Wimbledon. Jako generálku na zahřátí si střihne čtyřhru po boku Tunisanky Ons Džabúrové v Eastbourne. "Můj trenér a nový kouč Sereny Eric Hechtman se znají, takže to celé domluvili. Byla jsem nadšená, byla vždycky můj vzor. Přitom jsme spolu dosud mluvily jen párkrát, divila jsem se, že taková hráčka vůbec zná mé jméno," nechala se Džabúrová slyšet pro magazín Rocket. Čerstvá světová trojka má skvělou formu, o víkendu ovládla turnaj v Berlíně. Debl po boku bývalé jedničky ale bude mnohem větší výzva. Nikdy spolu totiž ani netrénovaly. "Měla jsem nějaké sparingy s Venus, ale se Serenou nikdy. Snad to stihneme v Eastbourne ještě před zápasem," přeje si Tunisanka. Comeback Williamsové se upekl tak rychle, že nikdo vlastně neví, jak na tom americká tenistka momentálně je. Mezi experty tak bují debaty o tom, zda si vítězka 73 turnajů po tak dlouhém výpadku neutrhne spíš ostudu. "Popravdě moc optimistický nejsem. Samozřejmě je to Serena, vždycky může být hrozbou, ale je otázka, zda opravdu naplno trénuje a cítí se fit," spekuluje například Patrick McEnroe, bývalý tenista a mladší bratr slavnějšího Johna. Související "Snad ze sebe neudělá blázna." Rumunský provokatér si rýpl do návratu Federera To Francouzka Marion Bartoliová o pochybnostech vůbec nechce slyšet. "Nechápu, kde se taková negativní vyjádření berou. Všichni si přece pamatujeme comeback Rogera Federera v roce 2017. Jsem přesvědčená, že pokud bude zdravá, může dojít daleko," prohlásila bývalá wimbledonská šampionka. Švýcarský vrstevník Williamsové po zranění kolene tehdy vyhrál další tři grandslamy. Williamsová má motivaci získat svůj čtyřiadvacátý, aby dorovnala rekord Margaret Courtové. Pro Wimbledon dostala divokou kartu do dvouhry, v Eastbourne se zkusí rozehřát čtyřhrou. Ale s Džabúrovou je nečeká nic snadného, hned v prvním kole narazí na Češku Marii Bouzkovou, které dělá parťačku Španělka Sara Sorribesová Tormová. Češka se v posledních měsících zvedla nejen ve dvouhře, ale i v deblu, momentálně jí v něm patří 28. příčka světa. Se španělskou parťačkou vyhrály v dubnu podnik v Istanbulu.