Nikdo nepodporuje válku, prohlásila běloruská hvězda. Nahlas o tom ale mluvit nechce

Pátá hráčka světa Aryna Sabalenková doufá, že letos budou moci ruští a běloruští tenisté startovat ve Wimbledonu. Loni byli z londýnského grandslamu kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeni.

"Bylo to opravdu špatné rozhodnutí, protože nikdo, vůbec nikdo nepodporuje válku," řekla Sabalenková v rozhovoru pro melbournský deník The Age před startem na turnaji v Adelaide.

"Problém je, že po nás chtějí, abychom o tom mluvili nahlas. Ale copak to musíme křičet na každém kroku? Vždyť to přece ničemu nepomůže," uvedla čtyřiadvacetiletá tenistka.

"Sport by se neměl míchat s politikou. Vždyť jsme jen tenisté, co dělají svůj sport. Nám o politiku nejde. A kdybychom s tím něco mohli udělat, tak bychom to udělali. Ale nemám nad tím žádnou moc," prohlásila.

Sabalenková míní, že rozhodnutí organizátorů vůbec ničemu nepomohlo. "Zakázali nám hrát ve Wimbledonu a změnilo se něco? Vůbec nic. A to je na tom nejsmutnější," uvedla.

Proto také doufá, že letos už v All England Clubu budou moci Bělorusové a Rusové startovat.

"Hlavně kvůli fanouškům. Ti mi spolu s atmosférou chyběli nejvíc," přidala bývalá druhá hráčka světa.

Jejím největším úspěchem na grandslamech je semifinále právě ve Wimbledonu z roku 2021 a další dvě semifinále na US Open (2020, 2021). Na okruhu WTA vyhrála deset turnajů.