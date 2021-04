Ničíte nám kariéry, zuří ruská tenistka. Z turnajů ITF prý není cesta mezi elitu

Prolétla úspěšně kvalifikací Australian Open, zahrála si grandslam, ale na žebříčku to není příliš znát. Ruská tenistka Valeria Savinychová si postěžovala, jak je současný systém bodování turnajů nespravedlivý pro hráčky za první světovou stovkou.

Rodačce z Jekatěrinburgu je už třicet let. Bylo jí přesně o od devět roků méně, když vletěla do první stovky. Ale jen na její konec, dodnes u ní svítí jako žebříčkové maximum číslo 99. Pak totiž přišla série zranění, která srazila její kariéru dolů.

Problémy s vazy v zápěstí ji poslaly až na konec první tisícovky žebříčku. "Potrhalo se tam postupně snad všechno, co se dalo. Musela jsem na operaci, jenže pak jsem neměla vůbec žádné svaly v zápěstí, nemohla jsem pořádně jíst nebo otevřít dveře. Ortézu jsem nosila téměř až k rameni," vzpomínala v rozhovoru pro Tennis.com.

Rehabilitaci ale zvládla a nyní se drápe opět vzhůru. Sezonu 2021 rozjela skvěle, vyhrála kvalifikaci pro Australian Open a dostala se do prvního kola, kde potrápila Francouzku Alizé Cornetovou.

Jenže postup žebříčkem je vzhledem k zmražení bodů kvůli covidové situaci hodně pomalý. Savinychové momentálně patří až 226. příčka.

"Kvalifikovala jsem se na jeden z vrcholů roku, ale dostala jsem za to 40 bodů, což je míň, než kdybych vyhrála turnaj ITF s dotací 25 tisíc a porazila soupeřky kolem stovky v žebříčku," zlobí se Ruska na nespravedlivý bodovací systém.

Podle ní by spolu okruh WTA a ITF měl víc komunikovat, protože se hráčky pohybují na stejném žebříčku. "Hráčky první stovky by bez těch za nimi nemohly existovat. Chce to jednotná pravidla. Takhle nemáme, kde body získat," vysvětlila.

Okruh WTA vyřešil pandemickou situaci tím, že dočasně zmrazil žebříček a nyní garantuje hráčkám, že nepřijdou o body za turnaje z roku 2019, které se kvůli covidu v posledních dvou sezonách neuskutečnily. V kalendáři navíc přibývají turnaje tak, aby měly hráčky kde startovat, když jiný podnik z harmonogramu vypadne.

To ITF počítá hráčkám polovinu bodů z roku 2019 a plánované turnaje spíš hlavně ruší. Zatímco před dvěma lety si mohly tenistky vybrat z 52 akcí, letos jich je 28, navíc s výrazně nižší dotací.

"Ať se snažím, jak chci, nakonec víc bodů ztratím než získám. A nejsem sama, spoustě hráčkám tohle ničí kariéry, raději se svého snu vzdají a založí rodinu, než aby živořily," stěžuje si Savinychová.

I pro ni má složitější plánování sezony finanční dopady. "Když nevyděláváte dostatek peněz, nemůžete si dovolit trenéra, fyzioterapeuta a různé další věci, které k profesionálnímu tenisu patří," dodala ruská tenistka.

Vzhledem k sílící kritice reagovala tento týden ITF s tím, že se pokusí už v dubnu navýšit body na turnajích nižší kategorie tak, aby podobné hráčky, jakou je Savinychová, nepřišly zkrátka.

"ITF uznává, že body získané na turnajích ITF World Tennis Tour jsou pro hráčky životně důležité k tomu, aby dosáhly profesionální úrovně," prohlásila ředitelka okruhu ITF Jackie Nesbittová.