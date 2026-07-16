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Sport

Ničí flastry, s Halepovou dokázal zázraky. Naděje Vondroušové drží elitní právník

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

V šumu wimbledonské české radosti se to trochu vytratilo. Ale tenistka Markéta Vondroušová se odvolá proti čtyřletému trestu zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek dopingové kontrole. V obhajobě před sportovní arbitráží CAS bude disponovat těžkým kalibrem, americkým právníkem, který už v minulosti dokázal zázraky.

French Open tenis 2024 Markéta Vondroušová
French Open tenis 2024 Markéta VondroušováFoto: REUTERS
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Pro tenisový svět to byl šok. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu ITIA byla nekompromisní. V červnu sedmadvacetileté tenistce napařila za prosincové odmítnutí dopingové kontroly maximální trest. Víc, než kdyby jí v těle opravdu proudila nějaká zakázaná látka.

Rozhodnutí rozpoutalo mezi hráči vlnu solidarity a přání, aby se wimbledonská šampionka z roku 2023 odvolala k CAS a bojovala za zkrácení trestu.

Česká tenistka toto volání vyslyšela i její právník na sociální síti X potvrdil, že právní bitva bude pokračovat.

A právě americký expert, kterého si přizvala na pomoc, budí už předem respekt.

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Jmenuje se Howard L. Jacobs a v minulosti zastupoval v dopingových případech ta nejzvučnější jména světového tenisu jako bývalé světové jedničky Marii Šarapovovou či Simonu Halepovou.

Právě u druhé jmenované Rumunky pomohl k hotovému zázraku. I Halepová dostala čtyřletou stopku, ale kvůli tomu, že se v její krvi objevila zakázaná látka, která se používá na léčbu anémie.

Dvojnásobné grandslamové šampionce se i díky Jacobsovi povedlo dokázat, že látka se jí do těla dostala schváleným doplňkem stravy, který byl kontaminovaný.

Arbitráž zkrátila Halepové trest na devět měsíců, které si mezitím „odpykala“ a mohla se tak rychle vrátit na kurty.

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„Podle mého názoru nejsou obecně antidopingová pravidla vůči sportovcům nijak zvlášť spravedlivá. Možná jedním z důvodů, proč CAS tak často zkracuje tresty, je ten, že ne každý si může takové slyšení dovolit. A tenisté jsou jedni z mála sportovců, kteří na to mají prostředky,“ řekl Jacobs v rozhovoru pro Sports Illustrated.

O podobný úspěch se teď bude snažit i s Vondroušovou, i když jak naznačuje předchozí odstavec, půjde o nákladnou záležitost.

„Vítězství v dopingových případech, vytváření nových precedentů. Naši právníci zastupují sportovce už od roku 2001, zastupovali jsme jich přes 400 po celém světě prakticky ve všech sportech a v 75 procentech byl trest našich klientů zmírněn,“ chlubí se na svých stránkách kalifornská kancelář H.L. Jacobse.

Pokud by Vondroušové trest zůstal v původním rozsahu, mohla by se na kurty vrátit znovu až v v červnu 2030 - týden před 31. narozeninami.

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