Ničení raket povoleno. V Austinu udělali tenistkám destrukční místnost

Tenisový turnaj WTA v Austinu nabízí hráčkám místnost, v níž si mohou vybít vztek bez dohledu kamer.
Organizátoři zřízením "vztekárny" reagovali na nedávný incident Coco Gauffové na Australian Open, kde po drtivé prohře rozmlátila v útrobách Areny Roda Lavera raketu v domnění, že ji nikdo neuvidí. Poté, co se záběry dostaly na veřejnost, rozpoutala se diskuse o soukromí tenistek.
Turnaj v Austinu přišel s řešením: "Představujeme vztekárnu ATX Open - první svého druhu - kde hráčky mohou v soukromí vyjádřit frustraci nebo emoce v bezpečném prostředí bez kamer," uvedli pořadatelé na sociálních sítích turnaje.
Příspěvek obsahoval také nápis počítejte do tří, neusmívejte se nebo obrázek zlomené rakety. Reakce na internetu byly převážně pozitivní.
Místnost mohly využít také české tenistky Linda Fruhvirtová nebo Nikola Bartůňková, které v Austinu startovaly. Fruhvirtová vypadla v prvním kole, Bartůňková ztroskotala na stejné soupeřce Američance Taylor Townsendové ve středu v osmifinále.
Po výlevu Gauffové, jež na lednovém grandslamu v Melbourne dostala ve čtvrtfinále lekci od Eliny Svitolinové, kritizovali sdílení videa někteří hráči nebo hráčky a volali po větším soukromí.
Tenisová organizace WTA projevila pro jejich stížnosti pochopení a zredukovala na turnajích množství kamer mimo kurty.
