Nic mi tu nevyhovuje, přiznala Kvitová v Indian Wells. Přesto naposledy bojuje

Namožený přitahovač na noze, zvrtnutý kotník, žaludeční problémy. Zdravotní karta Petry Kvitové v této sezoně pěkně narostla, a tak není divu, že už se těší, jak si na konci roku pořádně odpočine. Česká tenistka hraje v Indian Wells poslední turnaj, letěla sem přes půl světa i přesto, že jí tu vůbec nevyhovují podmínky.

Splnila povinnost a v pátek porazila první soupeřku. Jednatřicetiletá česká tenistka si poradila s Nizozemkou Arantxou Rusovou a postoupila už do třetího kola. A to na místě, kde se jí dlouhodobě nedaří.

"Asi dvakrát jsem tu byla ve čtvrtfinále a to je všechno. Horké počasí, míče, povrch, vzduch, vlastně nic mi tu nevyhovuje. Přesto to tu mám ráda, je to krásné místo, je tu klid a skvělí fanoušci," pochvaluje si Kvitová.

Pro ni je to poslední akce roku, po všech zraněních a zdravotních lapáliích už se těší, až si odpočine.

"Na Turnaj mistryň už se kvalifikovat nemůžu, takže tohle bude má poslední akce. Jsem vyčerpaná, měla jsem letos spoustu problémů se zdravím, musím před začátkem další sezony odpočívat," vysvětlila hráčka z Fulneku.

Přestože už na zářijovém podniku v Ostravě říkala, že je vyčerpaná a jen domácí diváci ji dotlačili k solidnímu výkonu a k účasti v semifinále, odletěla přes půl světa do Kalifornie.

"Je zvláštní letět takovou dálku na jediný turnaj a ještě sem, kde mi to není moc zaslíbené. Ale tak to je a beru to jinak, snažím se to tu víc užít, když je to poslední turnaj sezony," řekla Kvitová.

Obvykle areál v Indian Wells ožívá v březnu, tedy ještě v první čtvrtině roku, kdy se sezona teprve rozjíždí. Kvůli pandemii koronaviru byli ale pořadatelé nuceni akci odložit na podzim. V pátek už tak Češka odehrála 45. zápas roku.

"Je fyzicky a psychicky těžké ze sebe ještě něco vyždímat. Na podzim je tu vážně vedro, míče skáčou vysoko, vůbec neletí, to není nic pro mě," krčí rameny.

V boji o osmifinále ji čeká náročnější zkouška, bývalá světová jednička Běloruska Viktoria Azarenková. Pokud uspěje, postoupí na kalifornské poušti už mezi 16 nejlepších tenistek.